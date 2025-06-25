AMD與HCLTech建立策略聯盟 共同開發未來就緒解決方案
AMD今日宣布與全球頂尖科技服務公司HCLTech宣布建立策略聯盟，透過人工智慧（AI）、數位和雲端領域的先進解決方案，加速全球企業的數位轉型進程。
此次合作整合AMD與HCLTech的優勢，共同建構一個強韌的數位產業體系，以推動企業數位轉型並顯著提升客戶體驗。透過對創新實驗室和專業培訓計畫的共同投資，AMD和HCLTech致力於為企業提供創新工具，進而開拓嶄新商業契機並提升營運效率。
AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，透過此次擴大的合作，AMD和HCLTech得以為跨產業的企業提供領先業界的技術解決方案，以加速創新步伐並推動長期成長。結合HCLTech在數位轉型方面的深厚專業知識，以及我們領先業界的EPYC、Instinct和Ryzen PRO處理器，我們將能為企業打造客製化、未來就緒的解決方案，從而最大限度地釋放AI、雲端運算和進階分析的潛力。
HCLTech執行長暨董事總經理C Vijayakumar表示，我們正與AMD以及超大規模雲端供應商（hyperscalers）、科技OEM和獨立軟體開發商（ISV）等產業體系合作夥伴密切合作，以提供從晶片層級到應用程式的全方位雲端原生創新。透過整合AMD頂尖的晶片創新技術與我們對技術的深入洞察，我們使企業能夠以更高的敏捷性、卓越效能和長期相容性，持續引領技術趨勢。此次合作將使我們的客戶能夠做出更為明智的技術投資決策，並充滿信心地加速其數位與AI轉型。
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