快訊

5好友相約台南山區瀑布戲水 20歲成大生溺水不治

跟進張博洋！台南市議員李宗霖宣布退黨：從台灣基進「畢業」

誤認路人是通緝犯...三重警辣椒水噴眼、辱罵 遭判降2級改敘

AMD與HCLTech建立策略聯盟 共同開發未來就緒解決方案

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
AMD與HCLTech建立策略聯盟，共同開發涵蓋AI、數位與雲端的未來就緒解決方案。圖為超微執行長蘇姿丰。（路透）
AMD與HCLTech建立策略聯盟，共同開發涵蓋AI、數位與雲端的未來就緒解決方案。圖為超微執行長蘇姿丰。（路透）

AMD今日宣布與全球頂尖科技服務公司HCLTech宣布建立策略聯盟，透過人工智慧（AI）、數位和雲端領域的先進解決方案，加速全球企業的數位轉型進程。

此次合作整合AMD與HCLTech的優勢，共同建構一個強韌的數位產業體系，以推動企業數位轉型並顯著提升客戶體驗。透過對創新實驗室和專業培訓計畫的共同投資，AMD和HCLTech致力於為企業提供創新工具，進而開拓嶄新商業契機並提升營運效率。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，透過此次擴大的合作，AMD和HCLTech得以為跨產業的企業提供領先業界的技術解決方案，以加速創新步伐並推動長期成長。結合HCLTech在數位轉型方面的深厚專業知識，以及我們領先業界的EPYC、Instinct和Ryzen PRO處理器，我們將能為企業打造客製化、未來就緒的解決方案，從而最大限度地釋放AI、雲端運算和進階分析的潛力。

HCLTech執行長暨董事總經理C Vijayakumar表示，我們正與AMD以及超大規模雲端供應商（hyperscalers）、科技OEM和獨立軟體開發商（ISV）等產業體系合作夥伴密切合作，以提供從晶片層級到應用程式的全方位雲端原生創新。透過整合AMD頂尖的晶片創新技術與我們對技術的深入洞察，我們使企業能夠以更高的敏捷性、卓越效能和長期相容性，持續引領技術趨勢。此次合作將使我們的客戶能夠做出更為明智的技術投資決策，並充滿信心地加速其數位與AI轉型。

雲端運算 董事長 AMD

延伸閱讀

超微下一代伺服器處理器Venice 強調運算效能將比現今提升七成

超微AI伺服器來襲 OpenAI攜手採用其最新晶片

超微正式推出AI加速器MI350系列 解決方案預計第3季開始出貨

執行長蘇姿丰：超微強大產品組合 抵銷利空

相關新聞

東元會長黃茂雄：摩斯不准漲價！將進軍東南亞市場

隨著新台幣升值，對進出口物價產生一定影響。東元（1504）集團會長黃茂雄表示，進口物價有稍微低一點，今年漲價壓力稍緩，摩...

吳田玉接掌SEMI全球董事會 將建立跨區域新聯盟及溝通平台

日月光集團營運長吳田玉日前獲推舉擔任SEMI全球董事會主席，他上任後首度受訪時表示，他已相繼擔任三屆SEMI全球董事會副...

POCO F7 登台搶商機 全台首發驍龍8s Gen 4 處理器

全球硬核玩家首選的科技品牌POCO於今日正式宣布，旗下備受期待的 F 系列旗艦新機──POCO F7，在萬眾矚目下正式壓...

NVIDIA與慧與科技推出AI工廠解決方案 加速產業轉型

為加速各行各業採用人工智慧（AI），輝達（NVIDIA）慧與科技（HPE） 今日於美國拉斯維加斯的HPE Discove...

光學感測與黃光整合技術廠耀穎26日登興櫃

精密光學鍍膜與半導體黃光製程整合技術廠耀穎光電（7772，以下簡稱耀穎）將於26日以每股50元登錄興櫃交易。耀穎資本額2...

AMD與HCLTech建立策略聯盟 共同開發未來就緒解決方案

AMD今日宣布與全球頂尖科技服務公司HCLTech宣布建立策略聯盟，透過人工智慧（AI）、數位和雲端領域的先進解決方案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。