HPE 攜手 NVIDIA 推出 AI 工廠解決方案

為加速各行各業採用人工智慧（AI），慧與科技（HPE）與輝達（NVIDIA）於美國拉斯維加斯的HPE Discover大會上推出全新AI工廠解決方案，以 NVIDIA Blackwell擴展企業AI工廠的應用，包括RTX PRO伺服器。

這次推出的新產品涵蓋從模組化AI工廠基礎設施、慧與科技的AI就緒RTX PRO伺服器（HPE ProLiant Compute DL380a Gen12），到新一代慧與科技一站式AI平台HPE Private Cloud AI。其目標是為企業提供一個架構，以建立並擴展生成式AI、代理型AI與工業AI。

NVIDIA與慧與科技合作推出的企業AI解決方案NVIDIA AI Computing by HPE，現已成為市場上最完整的解決方案之一。

此產品組合結合了NVIDIA Blackwell加速運算平台、NVIDIA Spectrum-X 乙太網路與 NVIDIA BlueField-3網路技術、NVIDIA AI Enterprise軟體，以及慧與科技全方位的伺服器、儲存、服務與軟體產品。

新加入的項目包括：HPE OpsRamp 軟體這款經過驗證、適用於 NVIDIA 企業級 AI 工廠（NVIDIA Enterprise AI Factory）的可觀測性解決方案；以及用於 AI 協調管理的 HPE Morpheus 企業級軟體。最終呈現出一套預先整合、模組化的基礎設施堆疊，有助於團隊更快速地將 AI 導入實際應用。

這項產品組合也包括由慧與科技與 NVIDIA 共同打造的次世代 HPE Private Cloud AI，並已驗證為NVIDIA 企業級 AI 工廠框架的一部分。這款全端、一站式的 AI 工廠解決方案，將提供 HPE ProLiant Compute DL380a Gen12 伺服器全新 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 伺服器版 GPU。

這些來自慧與科技的全新 NVIDIA RTX PRO 伺服器提供通用的資料中心平台，支援廣泛的企業級 AI 與工業 AI 應用場景，現已可透過慧與科技下單訂購。HPE Private Cloud AI 也整合了最新的 NVIDIA AI Blueprints，包括針對 AI 代理建立與工作流程設計的 NVIDIA AI-Q Blueprint。

慧與科技也宣布推出HPE Compute XD690這款全新搭載 NVIDIA Blackwell Ultra GPU 的 NVIDIA HGX B300系統。這是慧與科技企業AI 解決方案NVIDIA AI Computing by HPE中的最新成員，預計將於今年 10 月開始出貨。

在日本，KDDI正與慧與科技合作建置 NVIDIA AI 基礎設施，以加速全球 AI 應用的推進。該系統將部署於 KDDI 大阪堺資料中心，由慧與科技建置，並以搭載 NVIDIA Grace Blackwell 架構的 NVIDIA GB200 NVL72 平台為基礎。

為加速金融服務業的 AI 應用，慧與科技將與 NVIDIA 共同測試建構於埃森哲AI Refinery上的代理型 AI工作流程，並運行於 HPE Private Cloud AI 上。初期應用場景包括採購、供應鏈管理與風險分析。

慧與科技表示，為了支援更多 NVIDIA AI 的應用場景，將在其Unleash AI生態系中新增 26 個合作夥伴。該公司目前已提供超過 70 多種打包的 AI 工作負載，涵蓋從詐騙偵測、影像分析，到主權 AI與資安防護等多元應用。