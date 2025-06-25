耀穎光學26日登錄興櫃 前5月每股純益1.39元
玻璃與晶圓鍍膜廠耀穎光學預計26日登錄興櫃交易，認購價為每股50元。耀穎今年前5月稅後淨利新台幣3342萬元，已超越去年全年獲利3086萬元，每股純益1.39元。
耀穎成立於2003年9月，以半導體圖形光學代工及精密光學鍍膜兩大業務為主，去年半導體圖形光學代工營收比重達80.65%，精密光學鍍膜營收占19.35%。
半導體圖形光學代工業務方面，耀穎表示，公司具備將多層光學鍍膜直接鍍製於晶圓上的能力，並以蒸鍍設備結合黃光蝕刻技術，提供一站式整合代工，良率超過99%。主要應用於智慧手機中的環境光感測器（ALS）、3D感測、指紋辨識模組等，在非蘋智慧手機市占率逾60%。
精密光學鍍膜業務部分，耀穎指出，公司早年切入高階電影攝影應用，為好萊塢知名高階攝影機品牌供應商，全球高階8K光學低通濾光片（OLPF）市占率超過30%。
耀穎鍍膜技術還切入手機、筆記型電腦、車載影像系統、低軌衛星及生技檢測等等應用市場，與台灣半導體廠合作開發8吋深紫外光（DUV）曝光機用濾光片，並參與福衛八號多光譜濾光片與主次鏡鍍膜任務。
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