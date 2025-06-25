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東元會長黃茂雄：摩斯不准漲價！將進軍東南亞市場
隨著新台幣升值，對進出口物價產生一定影響。東元（1504）集團會長黃茂雄表示，進口物價有稍微低一點，今年漲價壓力稍緩，摩斯這五年以來都沒有漲價，他喊話員工「絕對不准漲價」，想辦法提高效率、推陳出新才是經營之道。
在海外市場的拓展方面，東元集團正積極進軍菲律賓與印度市場。黃茂雄透露，摩斯自兩三年前已在菲律賓開設兩家門市，目前仍處於測試階段，若未來獲利表現良好，將持續擴展，並表示展店目標不設限。
對於印度市場，黃茂雄表示，東元集團計劃在印度矽谷建立第二個工業區，並在園區引進摩斯品牌，或考慮使用其他品牌名稱進駐。安心（1259）總經理謝靜慧補充，但由於印度市場仍面臨原物料取得與供應鏈等問題，這些因素將成為未來拓展的挑戰，仍需深入評估。
至於越南市場，黃茂雄表示，由於當地餐飲價格便宜且具有競爭力，市場競爭激烈，若餐飲品牌缺乏獨特性，將難以立足。他指出，東元集團旗下的樂雅樂，由於單價較高且有較大的彈性，進軍越南的可能性較大。
針對未來成長動能，謝靜慧指出，摩斯的展店策略以提高消費者便利性為主要目標，展店腳步不停歇。摩斯在高鐵與機場的展店策略已見成功，未來將進一步將布局拓展至台鐵與捷運等交通樞紐。
關於品牌策略，黃茂雄強調，現有品牌已經足夠多，未來將專注於強化品牌內容，並致力於贏得消費者的信任。他認為，不必過度依賴不斷推出新品牌，「我的生意不是這樣做的」。他表示，東元集團將持續專注於現有品牌的發展，保持品牌的穩定與影響力。
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