中華電信攜手微軟 加速AI應用開發創新
面對AI技術快速演進，中華電信積極導入生成式AI工具與平台，今天發布新聞稿宣布，攜手策略夥伴微軟，導入GitHubCopilot，提升應用開發效率與團隊協作能力，並結合自主與雲端AI平台，加速企業內外部AI應用的創新與落地。
中華電信表示，為因應程式碼品質管控、規範落實與縮短軟體交付時間等挑戰，導入GitHub Copilot，顯著提升開發效率與一致性。
中華電信資訊技術分公司副總經理鄭枸澺表示，面對迅速崛起的AI開發浪潮，要持續提升工具效能與協作流程，才能確保技術競爭力，中華電信攜手台灣微軟導入GitHub Copilot，不只是技術開發的利器，更是推動開發升級的關鍵加速器。
台灣微軟全球合作夥伴解決方案事業群總經理陳仲儒也指出，GitHub Copilot在程式碼生成的品質上表現卓越，具備完整的資安與合規標準，參與中華電信技術轉型的進程，見證GitHub Copilot大規模部署至開發團隊，展現生成式AI為企業提升開發效率與創新價值的實力。」
此外，中華電信表示，持續建構完整的AI知識庫，整合自主與雲端AI平台、深化AI技術應用以協助企業加速數位轉型與產業升級，策略性提升AI的應用價值。
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