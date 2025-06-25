天鉞電攜手 Optex 進軍 AI 數據中心 強化周界安防智慧化管理

安控廠天鉞電（5251）攜手日本感測技術品牌Optex，憑藉其在精密紅外線與雷射光達領域的技術優勢，打入台灣與世界各地的AI數據中心場域，提供整合型智慧感測解決方案。

天鉞電表示，生成式人工智慧正顛覆企業的營運模式，世界各地包括台灣各行各業正積極投入AI應用，期望透過AI演算法與LLM大型語言模型，降本增效進而提升企業競爭力。於此同時，AI與資料中心的爆發性成長也為資料中心實體周界防護帶來全新的機會。為確保AI資料中心營運不受影響，天鉞電配合系統整合商客戶、方案供應商、台灣共同託管業者IDC以及國際間超大規模雲端服務商CSP共同協作，打造更加安全穩固的AI資料中心運作環境。

天鉞電表示，自取得日本Optex品牌在台灣獨家代理權後，即鎖定AI資料中心市場應用，在台灣 AI 運算中心實質需求帶動下不斷創下佳績，營收較去年同期大幅成長。

受到人工智慧、資料中心與數位經濟擴張的推動下，天鉞電業績跳增，不僅源於Optex產品品質深獲市場認同，更反映天鉞電在台灣具備強大的本地整合能力與技術服務執行力，未來將持續開拓智慧建築及智能門禁應用。