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倚天酷碁參與 EUROBIKE 歐洲自行車展 聚焦多元騎乘應用

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
倚天酷碁25日宣布參與自6月25日至29日於德國登場的指標性盛會2025法蘭克福歐洲自行車展（EUROBIKE）。倚天酷碁／提供
倚天酷碁25日宣布參與自6月25日至29日於德國登場的指標性盛會2025法蘭克福歐洲自行車展（EUROBIKE）。倚天酷碁／提供

宏碁（2353）集團旗下倚天酷碁-創（2432）Acer Gadget專注於智慧移動領域，參與自6月25日至29日於德國登場的指標性盛會2025法蘭克福歐洲自行車展（EUROBIKE）。倚天酷碁本次展出多款電動滑板車與電動輔助自行車，涵蓋日常通勤、多地形探索及個人化應用等不同場景，展現其對多元騎乘需求的洞察與智慧移動解決方案的整合實力。

Acer Nitro Series 4 Select專為高效都市通勤設計，搭載400W後驅馬達，提供穩定輸出與優異爬坡能力，配合三段式騎乘模式，靈活調整動力與速度以因應多變路況，最高時速可達30公里，續航力最長可達50公里，滿足通勤族一週日常移動所需。

煞車系統採用前碟煞與後eABS雙重配置，提升安全性，並支援再生煞車，每次減緩速度，電力即傳回電池內，延長騎乘距離，不僅減少能量損耗，更可延長電池使用效率。現場亦同步展出升級版Acer eScooter Series 1、Series 3與Series 5 Select電動滑板車系列，延伸倚天酷碁對智慧通勤場景的設計思維與風格主張。

針對戶外探索與高性能騎乘場景，Predator ES Thunder越野電動滑板車以500W後驅馬達與30Nm扭力輸出，足以征服最高23%坡度的地形，並搭載前後單搖臂懸吊系統與高抓地力越野輪胎，提供優異的地形適應力與騎行穩定性。Predator ES Storm則主打輕量靈活，採用相同動力配置，最高時速達35公里，續航力最長達60公里，適合長距離與多變路況。兩款滑板車皆支援Acer eMobility App，行車狀態、剩餘電量與騎行軌跡都盡在手中。

倚天酷碁以兩款風格十足的胖胎電輔車：Predator eRanger和Predator eNomad-R實踐Fun Bike精神，讓騎行不只是代步，而是一場生活風格、性能與探索樂趣兼備的旅程。Predator eRanger採復古摩托造型，配備三段電力輔助、Shimano七段變速與大面積LED顯示器，兼具機能與辨識度。Predator eNomad-R則配備750W馬達、80Nm扭力，並支援多樣配件升級，騎乘也能個性化十足。

自行車 Acer

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