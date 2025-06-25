達明德國 Automatica 展出三大 AI 協作應用 展示智慧視覺與深度整合

達明（4585）機器人迎來創立十周年，於德國慕尼黑盛大登場的Automatica 2025展出三大AI核心應用，從檢測、解棧到焊接，展示智慧視覺與AI深度整合，如何重塑產線效率，持續推動Physical AI。

展出亮點之一為AI飛拍檢測系統，能於汽車座椅等工件高速運動過程中即時辨識瑕疵。系統透過AI演算法與視覺定位技術，檢測時間縮短40–50%，大幅提升生產節拍與良率。該方案已於汽車與電子產業落地應用，有效降低人為錯誤與人力成本，實現高速、高精度的無停機檢測流程。達明機器人同步運用NVIDIA Omniverse建立數位雙生，於實際部署前模擬視野範圍、機器人動作與Cycle time，協助客戶減少試誤時間、降低停機風險。

全新TM25S協作機器人支援最高30公斤負載，適合處理大型或重量級物件。系統結合機身內建視覺與外部3D相機，搭配AI物件辨識，可即時辨別不同尺寸與不規則堆疊的箱體位置，無需預先設定堆疊邏輯。透過先進的避障與軌跡優化演算法，能靈活處理傾斜、收縮包膜或緊密堆疊的箱體，有效提升智慧物流與倉儲作業效率。

TM6S協作機器人擁有1800mm超長臂展與6公斤負載，搭載Landmark視覺定位技術，並可選配第七／第八軸模組（傾斜與旋轉），能自動補償工件誤差並支援多角度焊接。此方案特別適用於汽車、金屬加工與機械製造等產業，協助實現穩定一致的焊接品質。

現場同步展出與合作夥伴Bortfellow共同合作的RobCraft模組，使用者僅需透過簡單手勢，即可教導機器人移動軌跡，無需編程、CAD模型或手動校正。結合TM AI COBOT內建視覺系統，RobCraft可精準辨識不同膚色與手型的手勢，有效降低自動化導入門檻，並廣泛應用於打磨、去毛邊等場景。

達明機器人營運長黃識忠表示：「邁入第十年，我們仍秉持初心，致力於用實用的AI解決方案，解決真實的生產痛點。達明機器人不只有單點自動化的升級，更是持續推動智慧製造與Physical AI的重要實踐。」