工研院菁英獎技術 聚焦AI應用和環境永續
工研院今年度菁英獎得獎技術今天出爐，院長劉文雄表示，得獎的6項技術以2大特點為主，包括人工智慧（AI）多元應用及環境永續貢獻。
劉文雄指出，工研院團隊利用AI技術協助便利商店進行人流和租金分析，協助選址及商品陳列規劃，並用以即時監控、掌握設備壽命與進行故障辨識，還與台灣自來水公司合作，檢測地下漏水。
劉文雄表示，工研院開發出低功耗AI架構，適用於無人機和機器人等，另與台灣光罩合作，以雷射取代傳統銲接，結合數位孿生與智慧感測，有助減少碳排，工研院還開發觸媒，精準聚合高值聚乙烯（PE）及聚烯烴彈性體（POE）。工研院菁英獎主要鼓勵更多員工投入更多研發。
工研院指出，「商業服務智慧革新」及「預兆診斷技術及應用」獲得產業化貢獻獎，其中，商業服務智慧革新整合AI、物聯網、自動化和電腦視覺技術，協助全家、美廉社等業者，提升效率，已創造超過新台幣3億元收入。
預兆診斷技術及應用是結合AI演算法及30年機械數據，能夠即時監測、預測設備壽命，並診斷故障，協助企業預警異常，降低維修成本與停機風險，已出貨超過1500套，服務逾200家企業，應用於半導體、風電和工具機等領域。
工研院表示，「超低功耗邊緣辨識技術」、「智慧管路洩漏聽診系統」、「H型鋼構雷射銲接技術」及「乙烯聚合高值技術」獲得傑出研究獎。
超低功耗邊緣辨識技術是以記憶體運算架構設計，減少資料搬運耗能，已與感測器及微控制器業者合作，可導入無人機和機器人等應用。
智慧管路洩漏聽診系統可以即時分析地底聲振訊號，快速識別與精準定位漏水，已與自來水公司合作，成功定位834處漏水點，每年節水超過1094萬噸。這技術可應用於油氣管線監測。
H型鋼構雷射銲接技術利用數位孿生、銲道追蹤等技術，產速提升5倍，成本降低至少1/3，碳排可減少88%，以量產逾2000公噸鋼構。
乙烯聚合高值技術已與石化業者合作，加速在地化量產，並強化乙烯高值材料供應鏈，可應用於電纜、機器人零件等領域。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言