英特磊InP產品營收占比已逾5成 強攻高速光通訊應用
IET-KY英特磊今天舉行股東會，董事長高永中表示，磷化銦（InP）磊晶產品從去年底開始需求放量，今年以來延續動能，公司前5月營收年增率超過4成，接下來將持續強攻高速光通訊應用。
英特磊去年營收新台幣7.17億元，年增8.31%；歸屬母公司淨損1.32億元，比起2023年獲利834.3萬元由盈轉虧，每股淨損3.58元。今天股東會通過不配發股利。
英特磊說明，公司去年營業毛利1.13億元，年減27.1%，仍為獲利狀況，稅後虧損主要是公司發行可轉換公司債，隨之前股價上升認列評價損失，影響每股虧損約1.2元。此外，產品營收未追上設備、及人力投入時程，去年營運陷入震盪期。
展望今年，英特磊董事長高永中今天表示，磷化銦磊晶產品為公司未來幾年的主要成長動能，其中磷化銦PIN（PD）應用於資料中心的100G光模組接收端，受惠AI運算需求成長，出貨強勁。可應用於光模組的驅動電路HBT（異質接面雙載子電晶體），及特定情形下的光模組接收端APD等產品也隨運算需求有所成長。
英特磊表示，今年第1季磷化銦磊晶產品占公司營收比重已超過5成。英特磊今年前5月營收4.32億元，年增率達43.5%，展現成長動能；加上可轉債4月已完成股票轉換，後續對財報干擾降低，英特磊今年營運情況可望明顯改善。
至於投資人關心英特磊新廠2期擴建時程，公司表示正在進行細項藍圖設計和相關營造許可審核，預計7月動工，目標2026年完工，機台產能於未來數年陸續啟動。相關資本支出有部分來自美國聯邦晶片法案及德州晶片法案補助，目前已獲德州補助額度412萬美元，將隨建廠進度每季請款，聯邦補助案則尚待主管機關查核。
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