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日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

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日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光集團張虔生大女兒張淡堯，也是亞洲色香味節目主持人。圖／LUCKYRICE
日月光集團張虔生大女兒張淡堯，也是亞洲色香味節目主持人。圖／LUCKYRICE

日月光今日舉行股東常會，補選一席董事，日月光董事長大女兒張淡堯獲選董事，正式進入董事會，連同去年董監事改選，女婿唐瑞文進入董事會，外界視為這是日月光集團啟動二代接班的重要布局，張淡堯入列接班梯隊。

日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年初驟逝，張能傑原先擔任包括投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，也改派張淡堯出任，因此隨張淡堯出任日月光投控董事後，連帶也解除擔任關係企業董事競業禁止。

張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，如今完成補選出董事後，被視為首次進入日月光投控決策核心。

根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域；張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。

Lucky Chow節目長期在美國公共廣播電視公司PBS頻道播出，曾獲艾美獎提名，主要介紹亞洲飲食文化特色。根據官網與受訪內容，在今年5月起播出的第7季節目中，張淡堯眼光鎖定台灣的夜市、寺廟、米其林餐廳、漁港、原住民社區等，拍攝介紹許多有關台灣美食、文化與家族故事的內容，展現台灣美食文化融合創新與傳統的底蘊與多樣性。

張虔生次女張淡寧目前擔任日月光文教基金會和日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資房地產控股公司鼎固-KY法人董事代表。

張淡寧夫婿唐瑞文目前擔任日月光投控法人代表董事，也是日月光半導體副董事長及副執行長；唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，外界也解讀唐瑞文為日月光投控未來接班成員之一。

董事長 日月光 半導體

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