日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會
日月光今日舉行股東常會，補選一席董事，日月光董事長大女兒張淡堯獲選董事，正式進入董事會，連同去年董監事改選，女婿唐瑞文進入董事會，外界視為這是日月光集團啟動二代接班的重要布局，張淡堯入列接班梯隊。
日月光投控董事長張虔生之子張能傑今年初驟逝，張能傑原先擔任包括投控旗下日月光半導體、台灣福雷電子、環電、環旭電子等法人董事及董事職務，也改派張淡堯出任，因此隨張淡堯出任日月光投控董事後，連帶也解除擔任關係企業董事競業禁止。
張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，如今完成補選出董事後，被視為首次進入日月光投控決策核心。
根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域；張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。
Lucky Chow節目長期在美國公共廣播電視公司PBS頻道播出，曾獲艾美獎提名，主要介紹亞洲飲食文化特色。根據官網與受訪內容，在今年5月起播出的第7季節目中，張淡堯眼光鎖定台灣的夜市、寺廟、米其林餐廳、漁港、原住民社區等，拍攝介紹許多有關台灣美食、文化與家族故事的內容，展現台灣美食文化融合創新與傳統的底蘊與多樣性。
張虔生次女張淡寧目前擔任日月光文教基金會和日月光環保永續基金會董事，也是張虔生、張洪本兄弟家族投資房地產控股公司鼎固-KY法人董事代表。
張淡寧夫婿唐瑞文目前擔任日月光投控法人代表董事，也是日月光半導體副董事長及副執行長；唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，外界也解讀唐瑞文為日月光投控未來接班成員之一。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言