英業達跨界助陣「金曲國際音樂節」 大展 AI 元宇宙新商機

代工大廠英業達（2356）元宇宙技術再發威，集團旗下元宇宙技術處25日受邀出席「2025GMA金曲國際音樂節」系列活動，並由技術處主管暨副總經理邱全成帶著旗下技術大成「虛擬偶像歌手米拉蜜（Mila Mii）」現身，與國內外音樂產業界人士進行實際交流，大展臺灣科技界軟硬體整合的龐大實力，也藉此提升科技市場結合流行音樂的創新實力，而現場英業達合作的資深音樂人夥伴陳子鴻，也以喜歡唱片董事長的身分親自現身，並以「打造未來藝人」為題帶來精彩分享，吸引外界關注。

金曲國際音樂節近年持續透過與各海外音樂節建立策略聯盟，深化合作關係，增加國內優秀樂團與藝人赴海外展演機會。本屆國際音樂節也規劃了包括「金曲36入圍新人演出」、「商務交流會」、「音樂論壇」、「商務媒合會」、「商展交易中心」以及連續三天的「SHOWCASE售票演唱會」，而音樂論壇首日就邀請到金牌唱片製作人陳子鴻以及英業達虛實元邦大家長邱全成現身分享，吸引大批音樂界人士到場，成功達到音樂與文化雙向交流目標，為國內引進國際多元的音樂創作，同時協助國內優秀的音樂人才走向國際。

據悉，金曲獎主辦單位為持續擴大音樂與跨產業交流機會，規劃3場「商務媒合會」，有來自多個國家的國際音樂節策展人、音樂廠牌與藝人經紀公司齊聚，開放國內賣家預約登記，藉由快速密集的媒合會議，增進產業界人士面對面洽談，以促進跨領域合作與發掘未來商機；「商務交流會」則將展示從產業科技到內容結合運用的實例，包含AI虛擬偶像、數位分身到如何打造完整產業生態系提升音樂人影響力與變現途徑，並規劃「商展交易中心」，今年計有275家國內外廠商（國內199家、國際76家）、超過500位業者參展。