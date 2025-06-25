快訊

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

LINE免費貼圖5款！2款免任務爽用到年底 還有侏羅紀、團購+1圖案超好用

春哥侃陸／軍方刷存在感？3事件看中國審慎對以伊衝突

日月光補選董事 張虔生長女張淡堯入投控決策圈

中央社／ 高雄25日電

封測廠日月光投控今天舉行股東會，原自然人董事、日月光投控董事長張虔生之子張能傑逝世後，空出1席董事席次補選，股東會表決通過候選人張虔生長女、日月光半導體董事的張淡堯出任，意味著張淡堯首次進入投控決策核心。

日月光投控股東會今天也通過配發現金股利每股新台幣5.3元，共計將配發股息達234.2億元。

張淡堯曾擔任日月光投控旗下日月光半導體監察人一職，根據資料，張淡堯（Danielle Chang）自美國哥倫比亞大學畢業取得文學碩士後，經歷橫跨時尚設計、金融、藝術、文藝傳媒等領域，張淡堯目前是LUCKYRICE, LLC創辦人及執行長，也是美國知名電視節目Lucky Chow主持人及製作人。

日月光投控內部人士透露，集團已陸續規劃接班梯隊，除了張淡堯外，張虔生次女張淡寧夫婿唐瑞文，目前也擔任日月光投控法人代表董事一職。根據官網，唐瑞文目前也是日月光半導體副董事長及副執行長，唐瑞文從2023年9月以來，擔任日月光投控採購長，唐瑞文為日月光投控未來接班團隊之一。

內部人士指出，張虔生弟弟、日月光投控總經理張洪本之子張能超，也被視為投控未來接班團隊之一。

董事長 股東會 日月光

延伸閱讀

日月光股東會／營運長吳田玉：台灣晶片站穩制高點 關稅衝擊可控

澎湖花嶼村長補選 她期約搭船投票1票6000判當選無效

日月光攜手高市教育局啟動暑期營隊 210名高中生走入半導體探索職涯

日月光投控營運長吳田玉出任SEMI主席

相關新聞

日月光啟動二代接班 張虔生大女兒張淡堯正式進入董事會

日月光今日舉行股東常會，補選一席董事，日月光董事長大女兒張淡堯獲選董事，正式進入董事會，連同去年董監事改選，女婿唐瑞文進...

日月光營運長吳田玉：晶片課徵關稅恐躲不過 但產業會找到出路

面對美國總統川普政府關稅戰瞄準台灣，計畫對台灣晶片課徵關稅，已展開貿易調查，日月光集團營運吳田玉在今日主持股東常會前受訪...

高雄立委爭取台積電一奈米廠 建構半導體產業 S 廊帶

立委邱志偉與許智傑25日一同召開記者會，爭取台積電（2330）未來最先進製程一奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶...

日月光營運長吳田玉：配合輝達赴美設廠 積極規畫中

全球AI晶片霸主輝達(Nvidia ）日前宣布將與製造夥伴一同設計、打造工廠，準備首次完全在美國生產AI超級電腦，並點名...

日月光投控美國測試廠積極布局 因應輝達AI晶片需求

封測廠日月光投控今天舉行股東會，營運長吳田玉表示，關稅政策不確定性影響投控全球布局，靜待政策底定，因應人工智慧（AI）晶...

台積電晶圓代工2.0市占 創新高

研究機構Counterpoint Research 昨（24）日發布全球半導體晶圓代工產業報告，台積電今年首季在全球晶圓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。