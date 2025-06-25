高雄立委爭取台積電一奈米廠 建構半導體產業 S 廊帶

立委邱志偉與許智傑25日一同召開記者會，爭取台積電（2330）未來最先進製程一奈米廠能進駐高雄，建構南部半導體產業S廊帶。由於台積電目前已經在高雄進行2奈米的擴產，未來更為先進的1奈米（A10）廠，更應首選北高雄的橋頭白埔園區。立委邱志偉表示，北高雄目前水電土地與交通、醫療、生活機能充足，未來1奈米廠應首選高雄，進駐橋頭白埔產業園區。

出身橋頭的立委邱志偉指出，北高雄區域擁有完善的基礎設施，經他多年的爭取建設，北高雄已經有相當理想的設廠條件，若能讓台積電1奈米廠進駐橋頭，能讓半導體產業鏈上中下游，從IC設計到製造、封裝測試都在高雄，打造更加強大的半導體S廊，更能創造先進製程的生產聚落。

邱志偉說，半導體廠最擔心的就是水、電、土地不足，但經過他多年的深耕努力，這些在北高雄都已不成問題。北高雄供水穩定，未來還有岡山再生水廠每日供水達3萬噸，並規劃興建海水淡化廠，滿足台積電對再生水的高標準。

邱志偉提到，電力方面，興達電廠具穩定供電能力，新增設的燃氣機組，裝置容量達130萬瓩（1300MW），年發電量超過70億度，可全力支援台積電的先進製程需求。且未來2年興達電廠將投入新的燃氣機組，發電量為過去的數倍之多，能讓1奈米廠供電無虞。

邱志偉補充，最重要的土地，目前白埔產業園區已經通過環評，土地也多為台糖所有，沒有其他縣市還須耗時徵地的隱憂，讓台積電1奈米廠快速就位，最短時間內安心投產。北高雄水、電、土地機能兼備，可充分滿足台積電對先進製程設廠的各項需求。

邱志偉說，白埔園區周邊還有交通便利的優勢，鄰近國道、捷運站、火車站。以及完整的生活機能，從高醫岡山分院、橋科實中、百貨商圈等，是全國機能最完整的產業園區，若台積電1奈米廠進駐，勢必成為全國生活最方便的晶圓廠。

邱志偉強調，高雄早已積極整備，無論是用地整合、水電調度，乃至整體產業鏈布局，北高雄皆已就緒。若台積電1奈米廠能進駐高雄，不只有助高雄成為全國AI產業的重鎮，更能有助南北區域發展均衡，讓高雄的人才在地就業，不只有助半導體產業的發展，更能壯大台灣、走向國際。

許智傑指出，高雄有充足的水、電、工、地、才，對於發展最先進的晶圓相當適合，而台中電力供給沒有高雄穩定，加上地方政府對於台積電發展沒有高市府積極。因此身為高雄立委，一定要全力爭取台積電一奈米廠到高雄，對於未來高雄推動AI產業，絕對是一大助力。