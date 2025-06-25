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日月光營運長吳田玉：配合輝達赴美設廠 積極規畫中
全球AI晶片霸主輝達(Nvidia ）日前宣布將與製造夥伴一同設計、打造工廠，準備首次完全在美國生產AI超級電腦，並點名包括矽品、鴻海等 多家台灣供應鏈夥伴一同前往投資。日月光投控(3711)營運長吳田玉今日主持股東常會前受訪表示，目前針對輝達需求的美國測試廠正積極規畫中，因執行面要考量的因素眾多，加上政策面尚未明朗化，後續將再揭露細節。
輝達今年4月宣布，將邀主要製造夥伴合作，建立了超過100萬平方英尺的製造空間，在亞利桑那州生產與測試旗下Blackwell晶片，並於德州建造AI超級電腦。輝達的Blackwell晶片已開始在台積電亞利桑那州廠晶圓廠以4奈米製程投產。
輝達也緊接著宣布要在德州休士頓跟鴻海一同興建超級電腦工廠，並於達拉斯與緯創建設同類型的廠房。輝達未來四年將攜手台積電、鴻海、緯創、艾克爾及日月光旗下矽品，一同在美國打造價值最多5,000億美元的AI基礎建設。
吳田玉表示，配合輝達需求的美國亞利桑那州設廠部分，正積極規劃中，將負責半導體後段測試；至於其他客戶則審慎評估。
他強調，日月光集團很早就已在美國設立測試廠並且是賺錢的，這證明美國製造是可行的，但他強調先決條件是要有客戶的支持、人員準備到位等。
他並稱讚台積電在美國亞利桑那州的投資案就非常成功，但美國要重建整個半導體製造及供應鏈，還是要花一段時間完備，大家可以長期關注未來發展。
吳田玉也相當看好AI市場前景，他說，全球有92%到95%AI晶片在台灣製造，而AI應用幾乎100%都掌握在美國手中，因此美國要將一定比率製造拉回美國，這個方向是對的，未來不只美國，還會有更多國家都會積極推動AI基礎建議，但美國要重新拉高半導體製造，還要花點時間才會完備。
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