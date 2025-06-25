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日月光營運長吳田玉：晶片課徵關稅恐躲不過 但產業會找到出路

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
日月光集團營運長吳田玉，美對台晶片課徵關稅恐躲不過 ，但產業會找到最適合的出路。（本報系資料庫）
日月光集團營運長吳田玉，美對台晶片課徵關稅恐躲不過 ，但產業會找到最適合的出路。（本報系資料庫）

面對美國總統川普政府關稅戰瞄準台灣，計畫對台灣晶片課徵關稅，已展開貿易調查，日月光集團營運吳田玉在今日主持股東常會前受訪時表示，全球都會受到關稅影響，依產品類別、產業位置不同而有所差異，但台灣處於制高點，相信不管外部環境怎麼變化，產業都會找出最適合自己的出路。

吳田玉表示，受美國發動關稅戰影響，儘管國際半導體產業協會（SEMI）尚未修正原預期2030年全球半導體產值將突破1兆美元的預估值，但業界已保守預估要延至2032至2033年才會達到達1兆美元，不過這也不脫未來十年，全球半導體產值突破1兆美元的長線目標。

吳田玉強調，面對川普政府多次點名台灣，要拿台灣晶片開刀，課徵重稅，以川普政府的個性，台灣恐怕無法獲得零關稅豁免，但應該也不會如川普所言會達到100%那麼高的稅率。

吳田玉說，他心中大概算出一個稅率，只是現階段他無法吐露及評估。在無法避免下，他相信每家公司都因產業位置不同而有所差異，但相信不管外部環境怎麼變化，產業都會找出最適合自己的出路。

吳田玉表示，關稅戰等外部環境因素帶來「多事之秋」，但是否會對台灣半導體產業帶來很不好的影響，他點出可從「觀其行」角度，判讀一個公司面對這些挑戰所採取的對策。如果在諸多變局中，還持續維持擴大資本支出，也表現這些公司已站在很好的制高點，更敢於投資。

吳田玉分析，台灣半導體產業在晶圓代工、封裝測試及IC設計都已居全球重要位置，尤其在CoWoS和矽光子領域，更站上全球制高點，更得乘勝追擊，透過「廣結善緣」，發揮影響力。

至於匯率部分，吳田玉表示，確實新台幣強升短期會有影響，匯率牽涉到整體國家與產業的競爭力，兩者是有連動性的。雖然對產業來說很辛苦，但匯率的劇烈波動，本來就是企業經營時必須要考慮的一個重要面向。

以日月光來來看，吳田玉指出，新台幣每升值1%約影響毛利率0.4個百分點。若回顧過往，2021年新台幣兌美元匯率也曾來到27.6元左右水準，這代表日月光在新台幣高低起伏的狀態下都經歷過，可以確定的是，至今財務從未出過任何事情。

關稅 新台幣 吳田玉

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