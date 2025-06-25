吳田玉：SEMI主席像同學會會長 協調因應產業多事之秋

封測廠日月光投控旗下日月光半導體執行長、新任SEMI國際半導體產業協會全球董事會主席吳田玉今天表示，各國競合關係下，SEMI平台負責溝通協調作用，積極回應各國政府政策，SEMI可扮演全球半導體產業發展的重要操盤手。

他指出，台灣可以盤點的半導體發展機會很多，需要「廣結善緣」廣納各界幫忙，台灣半導體產業有制高點，相當重要，可長線布局勾勒出未來15年產業發展的底蘊和話語權，找到台灣未來半導體產業的競爭優勢，持續成立技術聯盟帶動產業發展。

日月光投控今天在高雄舉行股東會，會前媒體詢問吳田玉擔任SEMI全球董事會主席心情，吳田玉說，心情相對持平，現在有點像「同學會會長」，希望能替半導體產業多做事情，但是挑戰度及難度仍在，目前半導體產業外部環境「多事之秋」，各國半導體產業需要通力合作，對於局勢變化下的敏銳和敏感度要求更高。

吳田玉指出，SEMI屬於全球性平台，包括美國、日本、歐盟、台灣、東南亞、中國大陸等都有會員參與，各國競合關係下，SEMI平台負責溝通協調作用，也積極回應各國政府政策，SEMI可扮演全球半導體產業發展的重要操盤手。

他指出，當前人工智慧（AI）與人形機器人產業發展方興未艾，均強調系統整合重要性，半導體產業製造須更有效率，因應系統整合產業升級需求，未來SEMI的視野，積極因應產業的需求和大方向。

展望台灣半導體產業發展，吳田玉指出，他非常感謝台灣半導體產業各界長年辛苦經營，達到天時、地利與人和，現在是AI、半導體、以及台灣發展新興技術的良好契機，「台灣有很多的發展機會」，例如先前台灣半導體業界率先成立先進封裝CoWOS聯盟、以及矽光子聯盟，帶來正面效應，帶動CoWoS先進封裝產業發酵、矽光子產業持續發酵中。

吳田玉表示，SEMI協會在全球擁有3700多家會員，未來印度成員將非常踴躍，SEMI在全球資源豐厚，他會持續推動協會的全球營運、計畫與服務，進一步支持產業成長與會員企業發展。