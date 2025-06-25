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鴻海斥資5.9億 成立綠能基金

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

鴻海（2317）昨（24）日代子公司CyberNet Venture CapitalCorp.公告，設立CHINA RENEWABLE POWER INFRASTRUCTURE LPF私募基金，規模2,000萬美元（約新台幣5.92億元），主要是為了長期投資。

業界以此次私募基金的名稱推估，鴻海此次投資案，應與再生能源基礎設施等綠能用途有關。

鴻海積極布局綠能基金，2024年3月與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司，規劃發起設立綠能開發基金，規模人民幣70億元（約新台幣306億元），共同拓展大陸太陽能、風能及配套儲能等綠電產業。

鴻海在2024年4月也曾公告子公司富泰國際投資挹注10億元額度內，給旗下的開鴻能源，拓展台灣綠能電力事業，逐步實現2040年鴻海集團廠區全面使用綠電的目標。

鴻海是在2023年3月與中華開發資本簽署合作備忘錄，規劃共同成立開鴻能源，資本總額目標60億元，布局台灣綠能電力事業。

鴻海已經宣布響應RE100倡議，承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電。

鴻海 綠能

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