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大摩唱旺鴻海 三亮點聚焦
鴻海集團包含母公司鴻海（2317）在內的六家企業本周舉辦閉門投資人會議，摩根士丹利（大摩）證券最新報告指出，鴻海有三大亮點，包括AI伺服器機櫃出貨全年將加速、GB300伺服器機櫃自製液冷零組件供應將提升、電動車業務成長，維持「優於大盤」評等，目標價200元。
大摩台灣區研究部主管施曉娟表示，鴻海近期於投資人會議釋出樂觀展望，AI伺服器出貨將逐季成長，全年動能加速；並且預期輝達GB200與GB300伺服器機櫃出貨將穩步提升，其中新一代GB300機櫃將自2025下半年開始出貨，成為成長關鍵。
液冷技術方面，為因應AI伺服器高效能散熱需求，鴻海持續積極發展整合式液冷系統。值得注意的是，GB300將導入更多自製液冷零組件，包含液冷快速接頭（UQD）、冷卻液分配裝置（CDU）與冷板（Cold Plate）等，部分零件已通過客戶認證，預期將隨機櫃出貨而同步放量。
電動車業務方面，鴻海與三菱汽車合作生產電動車，預計2026年起貢獻營收。同時，看好日本電動車市場潛力，並透露未來有機會宣布與第二家車廠的合作案，拓展版圖。
另外，針對市場關注的匯率波動議題，鴻海指出影響有限，新台幣對美元每變動1元，僅對公司毛利率造成約0.1個百分點影響，後市營運仍穩健。
另外，高盛證券也給予鴻海「買進」評等、目標價233元。高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱補充，看好AI伺服器市場持續成長，目前鴻海提供多種架構的AI伺服器產品，涵蓋GPU與ASIC等晶片平台，並配備氣冷與液冷雙方案的散熱解決技術，展現完整技術能力。
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