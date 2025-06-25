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台積電2奈米協力廠動起來
台積電2奈米製程量產倒數計時，相關協力廠總動員，昇陽半（8028）、中砂、辛耘、光洋科扮演關鍵角色，將跟著台積電大咬新世代製程大商機。
昇陽半主要提供晶圓再生及晶圓薄化服務。為因應大客戶2奈米量產需求，昇陽半已提前擴產，預計2025年將月產能擴充至80萬片。法人認為，昇陽半技術領先，產能建置完成後有望優先享有擴產紅利。
中砂在台積電2奈米製程的鑽石碟市占逾80%，且美系IDM客戶正驗證產品，為鑽石碟業務帶來潛在成長。
辛耘則自去年啟動擴產計畫，總投資14.5億元，分兩期擴建再生晶圓產能，第一期預計2025年底完成，月產能將提升至約22萬片。法人預期，辛耘今年產能利用率有望逐步滿載，營運成長可期。
光洋科在台積電2奈米量產中也扮演關鍵角色。隨著台積電衝刺2奈米，對靶材需求激增，光洋科作為主要供應商，營運前景看俏。
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