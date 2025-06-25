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鴻海680億投資美國、印度 搶星門計畫訂單 深耕 iPhone 業務

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
鴻海。聯合報系資料照
鴻海。聯合報系資料照

經濟部投資審議會昨（24）日核准鴻海（2317）以約14.89億美元（約新台幣439億元）透過新加坡投資印度子公司，及以7.35億美元（約新台幣242億元）自有資金，對外投資設立美國PROJECT ETA （DE） LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

鴻海印度與美國投資兩路進擊，昨天獲准的兩案總投資額超過新台幣680億元，以美國最受關注。據了解，鴻海投資美國7.35億美元，其合資對象為軟銀。

美國總統川普今年初宣布，將由軟銀、OpenAI、甲骨文等打造「星際之門」計畫，在美國建設AI基礎設施，總投資額將達5,000億美元，鴻海被點名是主要代工廠，助益後續AI伺服器出貨大爆發。鴻海昨日獲准投資美國，業界認為是為後續承接星門計畫相關訂單所需銀彈預作準備。

經濟部投審會昨日核准五件重大投資案，包括一件陸資投資案、近新台幣9,800萬元；三件對外投資案共23.84億美元（約新台幣704億元）；一件對大陸投資案2,000萬美元（約新台幣5.9億元）。

其中，鴻海包含兩件對外投資案。一是鴻海申請以14.89億美元，對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，用以再轉投資印度子公司YUZHAN TECHNOLOGY（INDIA）PRIVATE LIMITED，作為印度L5機構件新廠建置之用，主要布局手機業務，外界解讀為擴大iPhone印度製造量能。

第二是鴻海申請以自有資金7.35億美元（約新台幣242億元），對外投資設立美國PROJECT ETA （DE） LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

此外，投審會也通過國泰世華銀行申請以1.6億美元，對外增資越南國泰世華商業銀行胡志明分行，從事授信業務。

對大陸投資部分，經濟部核准友達智慧移動申請以2,000萬美元，投資大陸地區友達智慧行動系統（廈門）有限公司，從事經營車載顯示器元件製造、汽車零部件及配件製造等業務。

陸資投資部分，經濟部通過香港商合璽（香港）控股有限公司（主要股東為在台上櫃的合富-KY公司）申請增加台灣分公司營業所用資金約新台幣9,800萬元，從事美製人體腫瘤放療設備銷售、保修及售後服務。

鴻海 新台幣

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