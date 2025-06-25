內需不振 5月零售營收下滑

外銷表現亮麗，但內需有隱憂，經濟部昨（24）日發布5月零售業營業額3,949億元，年減1.6%，為連二黑，主因美國關稅政策不確定性，影響股匯市，衝擊消費信心。經濟部預測6月零售業營業額恐續呈負成長，下半年民間消費恐難樂觀。

經濟部統計，5月批發業營業額1兆1,409億元，創歷年同月新高，年增5.8%，但增幅不如原預期的11％至14％；零售業營業額3,949億元，是歷年同月次高，但呈年減1.6％；餐飲業營業額902億元，創歷年同月新高，年增6.5%。

5月批發業及零售業營業額表現不如預期。經濟部統計處代理處長黃偉傑分析，批發業者反映廠商已在動態調整存貨，加上5月新台幣升值，批發業營業額未如預期。其中汽機車批發業年減16.8%，建材批發業年減7.6%。零售業則因關稅不確定，股匯市受影響，進而衝擊消費信心，如汽車、鐘錶、珠寶等高單價產品銷售受到影響。

黃偉傑指出，因經濟前景不確定性，最影響耐久財消費，5月零售業營業額若不計列汽機車零售業，仍呈年增2.8%。而汽機車零售業因部分車款逢新舊交替期，進口車到港數減少，加上基期較高，5月年減18%。他表示，汽車銷售受關稅影響，車市5月至7月為夏季競賽月，車商將推促銷活動，現也有部分車廠推出新車，再觀察是否能帶動汽車買氣。

展望下半年零售業恐難樂觀。經濟部預估6月零售業營業額年減0.4%至3.4%。黃偉傑表示，因經濟前景有各種變數，看起來「負成長機率高，但仍接近平盤」。