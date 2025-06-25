快訊

賴清德宣講透過選舉罷免打掉雜質 藍白轟總統失格

AWS 搶市 瞄準金融、醫療業

經濟日報／ 記者彭慧明／台北報導

AWS亞太（台北）區域（Region）服務正式在台灣營運，AWS、微軟Azure、Google Cloud三大雲端服務業者（CSP）競爭白熱化。

AWS全球技術總監Shaown Nandi表示，6月6日在台灣啟用基礎設施區域後，目前已經導入83項的雲端服務，預計會導入上百項雲端業務，看好金融、醫療是最可能採用的產業，將在合法合規、保障隱私下，以有韌性的基礎架構爭取更多產業客戶。

AWS區域的台灣客戶包括聯發科（2454）、鴻海、KKStream、中華電信、KKday等新創、電信、電商、科技大廠等數百家，看好未來法規需要資料落地儲存的產業，劍指金融、政府機構、製藥，以及客服等具備大數據、密集人力的產業。

Shaown Nandi表示，兩年前AWS關注到生成式AI崛起，並開始研究生成式AI的能力，未來趨勢以自主代理（Agentic AI）改善流程、提升效率，完成高度複雜的任務，因此AI代理系統要具備連續存取數據和工具的能力，改善流程，實現高度專業化的工作。

他表示，在國際間，金融業因習慣數據管理與法規需求，開始採用AI代理進行保險理賠處理和財務風險預測；醫療產業中，AI促進藥物研發及支持醫務人員判斷；旅遊、零售的客戶服務業務也藉由AI代理改善用戶體驗。

他指出，AWS的Region服務提供三層架構，在基礎設施上，AWS與輝達（NVIDIA）合作14年，提供強大算力，並以自有晶片提供AI模型訓練與推論能力，並以分散區域的方式，強化基礎設施韌性；平台層的Amazon Bedrock允許企業開發一次應用，可適用於多種模型；在代理層如AWS Transform等服務可以幫助企業快速轉換到雲端，並提供多項模型選擇，不僅支持自家模型，也整合第三方與開源技術，方便客戶選擇適合其業務的最佳模型。

雲端服務 服務業 AI

延伸閱讀

西門子透過生成式與代理式AI 強化半導體及PCB設計軟體

查克柏格砸下1億薪酬招攬AI人才 華裔汪滔將任重職

系統電、加百裕結盟 強攻BBU美國製造

影／網路爆紅！90歲阿嬤無師自通 看照片做出微妙微肖微型總統府

相關新聞

聯發科攜手聯想 AI大進擊…打造地表最強安謀架構Chromebook

聯發科AI布局再進擊，攜手筆電龍頭聯想，打造地表最強安謀（Arm）架構Chromebook，主打輕薄、高續航電力，並搭載...

台積電先進製程大發威 今年拿下手機處理器代工87%份額

台積電2奈米製程預計下半年量產，穩居先進製程龍頭。研調機構Counterpoint Research最新報告指出，台積電...

台積電晶圓代工2.0市占 創新高

研究機構Counterpoint Research 昨（24）日發布全球半導體晶圓代工產業報告，台積電今年首季在全球晶圓...

鴻海斥資5.9億 成立綠能基金

鴻海昨（24）日代子公司CyberNet Venture CapitalCorp.公告，設立CHINA RENEWABL...

台積電2奈米協力廠動起來

台積電2奈米製程量產倒數計時，相關協力廠總動員，昇陽半、中砂、辛耘、光洋科扮演關鍵角色，將跟著台積電大咬新世代製程大商機...

內需不振 5月零售營收下滑

外銷表現亮麗，但內需有隱憂，經濟部昨（24）日發布5月零售業營業額3,949億元，年減1.6%，為連二黑，主因美國關稅政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。