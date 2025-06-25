AWS 搶市 瞄準金融、醫療業

AWS亞太（台北）區域（Region）服務正式在台灣營運，AWS、微軟Azure、Google Cloud三大雲端服務業者（CSP）競爭白熱化。

AWS全球技術總監Shaown Nandi表示，6月6日在台灣啟用基礎設施區域後，目前已經導入83項的雲端服務，預計會導入上百項雲端業務，看好金融、醫療是最可能採用的產業，將在合法合規、保障隱私下，以有韌性的基礎架構爭取更多產業客戶。

AWS區域的台灣客戶包括聯發科（2454）、鴻海、KKStream、中華電信、KKday等新創、電信、電商、科技大廠等數百家，看好未來法規需要資料落地儲存的產業，劍指金融、政府機構、製藥，以及客服等具備大數據、密集人力的產業。

Shaown Nandi表示，兩年前AWS關注到生成式AI崛起，並開始研究生成式AI的能力，未來趨勢以自主代理（Agentic AI）改善流程、提升效率，完成高度複雜的任務，因此AI代理系統要具備連續存取數據和工具的能力，改善流程，實現高度專業化的工作。

他表示，在國際間，金融業因習慣數據管理與法規需求，開始採用AI代理進行保險理賠處理和財務風險預測；醫療產業中，AI促進藥物研發及支持醫務人員判斷；旅遊、零售的客戶服務業務也藉由AI代理改善用戶體驗。

他指出，AWS的Region服務提供三層架構，在基礎設施上，AWS與輝達（NVIDIA）合作14年，提供強大算力，並以自有晶片提供AI模型訓練與推論能力，並以分散區域的方式，強化基礎設施韌性；平台層的Amazon Bedrock允許企業開發一次應用，可適用於多種模型；在代理層如AWS Transform等服務可以幫助企業快速轉換到雲端，並提供多項模型選擇，不僅支持自家模型，也整合第三方與開源技術，方便客戶選擇適合其業務的最佳模型。