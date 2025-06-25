商業模式+需求 衛星通訊兩大關鍵
數發部公布將釋出衛星「行動」及「固定」通信頻段。衛星行動通信頻段攸關「手機直連衛星」應用，備受市場關注。電信三雄昨（24）日均表示「審慎評估」，坦言商業模式及市場需求是兩大關鍵。
台灣電信龍頭中華電信（2412）在衛星業務布局最為積極，涵蓋高、中、低軌衛星。後續是否搶進手機直連衛星（Direct To Cell）備受關注，中華電信也表示評估規劃中。
台灣大總經理林之晨表示，衛星服務不僅是提供網路問題，也有急難救助的需求，未來會密切關注。
遠傳表示，持續關注衛星通訊發展，與國際衛星業者尋求合作機會，布局B5G/6G下世代通訊。
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