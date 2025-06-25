三星折疊新機售價恐上漲 考驗買氣

手機品牌大廠三星將在7月9日發表新款折疊機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7，外界推估，受通膨因素影響，加上關稅衝擊，今年三星折疊新機售價很可能調漲，考驗市場買氣。

三星去年推出的Galaxy Z Fold 6，512G版本建議售價為63,888元，已比前一代貴3,000元，主要是原物料上漲。

如今，外媒再度爆料，今年Galaxy Z Fold 7價格很可能逼近或突破7萬元大關，漲幅接近一成，將是三星有史以來最昂貴的折疊機。

新機價格雖未獲得官方證實，但不少海外通路商爆料漲價勢在必行。

業界人士表示，近年來通膨因素導致不少原物料上漲，國際關稅尚未塵埃落定，若加計關稅成本，「新機價格不漲才奇怪」。

業界人士進一步指出，雖然市場對折疊機接受度越來越高，但占整體智慧手機比重僅2%，若價格漲太多，經濟大環境還處於動盪階段，消費者埋單意願恐打問號，考驗三星高層的定價策略。

業界人士認為，僅管消費者有可能做好新機價格上漲的心理預期，但若售價高於預期，仍影響買氣；反之，若售價漲幅低於預期，有助於買氣提升。而三星為折疊機市場霸主，定價策略將牽動其他品牌廠後續產品定價，備受外界關注。