三星折疊新機售價恐上漲 考驗買氣
手機品牌大廠三星將在7月9日發表新款折疊機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7，外界推估，受通膨因素影響，加上關稅衝擊，今年三星折疊新機售價很可能調漲，考驗市場買氣。
三星去年推出的Galaxy Z Fold 6，512G版本建議售價為63,888元，已比前一代貴3,000元，主要是原物料上漲。
如今，外媒再度爆料，今年Galaxy Z Fold 7價格很可能逼近或突破7萬元大關，漲幅接近一成，將是三星有史以來最昂貴的折疊機。
新機價格雖未獲得官方證實，但不少海外通路商爆料漲價勢在必行。
業界人士表示，近年來通膨因素導致不少原物料上漲，國際關稅尚未塵埃落定，若加計關稅成本，「新機價格不漲才奇怪」。
業界人士進一步指出，雖然市場對折疊機接受度越來越高，但占整體智慧手機比重僅2%，若價格漲太多，經濟大環境還處於動盪階段，消費者埋單意願恐打問號，考驗三星高層的定價策略。
業界人士認為，僅管消費者有可能做好新機價格上漲的心理預期，但若售價高於預期，仍影響買氣；反之，若售價漲幅低於預期，有助於買氣提升。而三星為折疊機市場霸主，定價策略將牽動其他品牌廠後續產品定價，備受外界關注。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言