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聯發科攜手聯想 仁寶、緯創出貨喊衝

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

隨著Google力推生成式AI Gemini相關應用強勢助攻，聯想攜手聯發科端出最新一代Chromebook Plus 14，可望在這波AI PC熱潮中，另闢新市場商機，不僅帶旺聯發科，法人看好，仁寶（2324）、緯創等代工協力廠與聯想合作關係最緊密，出貨動能喊衝。

Chromebook Plus是Google於2023年10月公布的高階Chromebook系列，Google去年5月宣布將Gemini AI助理導入Chromebook Plus產品線，並加入AI協助的文字撰寫、修圖等功能，要在AI PC熱潮中搶占一席之地。

仁寶目前與多家晶片廠商合作，由仁寶設計的AI PC市場占有率約60%到70%。仁寶總經理伯納多羅先前指出，去年仁寶生產的PC中，AI PC比重達到26%，今年首季相關比重更已超過三成。對於今年PC出貨展望，仁寶董事長陳瑞聰日前表示，雖然有很多的未定數，但隨著換機潮到來，PC本業可看到穩定、緩步的成長；伯納多羅也相信，下半年機會還是存在，但關稅等不確定性依然會影響消費者信心。

緯創也承接部分聯想筆電代工訂單。緯創總經理林建勳日前表示，第1季客戶憂心關稅影響，提前拉貨較多，原預期今年受到疫情期間購買的筆電進入換機潮、微軟Windows 10作業系統停止更新兩大因素推升，筆電出貨量會成長。

仁寶 Chromebook AI

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