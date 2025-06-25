三星新折疊機將亮相 業界推測會增加到三款 台積電、晶技等同步受惠

手機品牌大廠三星昨（24）日宣布，7月9日在美國紐約布魯克林舉辦Galaxy Unpacked 2025發表會，以「The Ultra Experience Is Ready To Unfold」（極致體驗，正待展開）為主題，市場推測，包括Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7都將一同亮相，台積電（2330）、晶技等供應鏈業績可望吃補。

業界人士指出，過往三星分別在上半年初推出Galaxy S系列，在下半年初推出Galaxy Z系列，今年折疊機陣容很可能從原本二款增加到三款，同時發表新的智慧手表與耳機產品。

市場預期，三星新款折疊機Galaxy Z Fold 7、Galaxy Z Flip 7預料仍是發表會的亮點新品。

外電指出，除了左右開折的Galaxy Z Fold 7與上下開折的Galaxy Z Flip 7，今年還會多一款價格更親民的Galaxy Z Flip 7 FE，但尚未獲得證實。

三星自2019年推出全球首款折疊機後，至今每年都會更新產品線，在全球折疊機市占率達六成以上，遙遙領先其他競爭對手。

新機規格方面，三星官方日前對外宣稱將打造有史以來最輕薄的折疊機，市場推估今年機身厚薄度很可能低於1公分，以輕薄可攜性高作為行銷賣點。高階機種Galaxy Z Fold 7不僅更瘦身，內螢幕也將擴大為8.2吋，邊框縮減到只有1mm，創造接近滿版的視覺感受；小折機Galaxy Z Flip 7外螢幕進行升級，取消原先類似資料夾的外型，改以滿版呈現，電池小幅升級。

至於處理器方面，據傳Galaxy Z系列將採用高通Snapdragon 8 Elite for Galaxy，由台積電以3奈米製程打造，效能優於前一代機種許多，能更流暢執行AI應用程式。

業界人士表示，三星是折疊機龍頭，新機銷售狀況幾乎可說是產業風向球，若銷售能優於預期，未來折疊機市場勢必會持續擴大，國內供應鏈也將同步受惠。