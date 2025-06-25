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手機直連衛星時代要來了 數發部開放業者申請頻率

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導
數位發展部24日宣布，開放業者申請衛星行動通信頻率。衛星示意圖。（美聯社）
數位發展部24日宣布，開放業者申請衛星行動通信頻率。衛星示意圖。（美聯社）

手機直連衛星時代即將來臨，數位發展部昨（24）日宣布，開放業者申請衛星行動通信頻率，未來若業者申請通過、提供相關服務，通訊將不受基地台限制，有助高山通訊或搜救定位等，民眾在緊急時刻能以輕便裝置進行衛星通訊，也有助衛星應用發展。

數發部表示，業者或可提供高資費客戶使用，提供差異化服務，未來有多少潛在業者將申請？仍待業者評估。

為促進下世代衛星通訊服務及產業發展，數發部積極修正衛星頻率開放相關法規，現已修正完畢並開放受理業者申請，主要分為「衛星行動通信」（MSS）、「衛星固定通信」（FSS）兩部分。

在頻率部分，數發部2022年已釋出四組國際熱門下世代FSS使用頻段，今年2月修訂「無線電頻率供應計畫」，再新開放七組MSS頻段，及擴增為12組FSS頻段，頻率使用期限自二年延長至五年，滿足多樣化市場需求。數發部昨日宣布開放業者申請MSS。資源管理司長曾文方說明，根據國際電信聯合會（ITU）衛星頻率使用歸類，分為固定通信與行動通信兩種用途。固定通信頻段多用在定點通訊服務，如寬頻上網、海纜備援、船舶通訊與SNG車等；行動通信頻段則用在移動通訊服務，如衛星電話與搜救定位裝置等。

移動通訊部分，最有可能實現的是手機直連衛星，曾文方說，未來仍要看業者規劃評估，以iPhone在美國跟衛星通訊公司Globalstar合作狀態，提供前兩年免費衛星SOS緊急服務，民眾也許會提高意願。國外有些方案是提供高資費用戶免費使用衛星通訊服務，對電信業者來說也可提升每戶平均收入。不過，數發部官員也坦言，這部分仍要先有業者來落地，像是中華電信（2412）已與One Web合作，在台灣有落地並在先前就已提出固定通信頻段申請，這樣才能進行後續商業用途。

數發部日前開放衛星固定通信，目前已有五案申請FSS頻段，包括隴華電子、愛爾康、台亞衛星各一案，中華電信兩案，中華電信日前也宣布可提供OneWeb低軌衛星商用服務，目前數發部並未收到星鏈（Starlink）相關申請案。

資費 數發部 中華電信

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