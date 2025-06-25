聯發科攜手聯想 AI大進擊…打造地表最強安謀架構Chromebook

聯發科（2454）AI布局再進擊，攜手筆電龍頭聯想，打造地表最強安謀（Arm）架構Chromebook，主打輕薄、高續航電力，並搭載獨家的Google AI功能，透過Gemini大語言模型，實現混合AI應用，大幅提高AI效能，為聯發科AI布局再添新戰力。

此前，聯發科攜手AI晶片霸主輝達，推出個人AI超級電腦，其中一款是搭載輝達Grace Blackwell平台的DGX個人AI超級電腦DGX Spark，標榜是世界上最小的AI超級電腦，如今聯發科與聯想合作打造全新Chromebook，透過與業界兩大龍頭廠合作，聯發科AI事業動能十足。

聯發科高度看好AI應用商機，董事長蔡明介先前指出，無所不在的AI趨勢將持續推動市場機會，聯發科不論在邊緣運算或雲端運算皆位處有利位置。隨著此次攜手聯想打造地表最強安謀（Arm）架構Chromebook，業界認為是聯發科在AI應用又一里程碑。

聯發科在Chromebook領域耕耘多年，以迅鯤（Kompanio）系列處理器搶市，正面對決英特爾、超微等x86陣營大咖。

聯想此次採用聯發科最新Kompanio Ultra打造全新Chromebook Plus 14機種，主打配備神經處理單元（NPU），能提供高達50 TOPS的AI效能，以Chromebook之姿，挑戰中高階AI筆電效能。

聯發科是在今年4月推出Kompanio Ultra處理器，採用台積電3奈米打造，當時即主打「為高效能AI Chromebook樹立新里程碑」，內建聯發科第八代NPU。業界當時就曾形容Kompanio Ultra堪稱是聯發科5G旗艦晶片天璣9400+的Chromebook版，效能強大。

聯想強調，Chromebook Plus 14有14吋與10吋兩種規格，是全球首款搭載聯發科Kompanio Ultra處理器和獨家Google AI能（可實現混合AI功能）的 Chromebook，且外型輕薄，兼具高續航力，單次充電即可運行長達17小時，售價649美元（約新台幣1.92萬元）起。

Chromebook Plus 14更進一步強化AI功能，提供獨家智慧分組（Smart Grouping）和Chromebook圖庫應用中的AI 圖像編輯功能。

另一方面，Google多次預告智慧分組功能，也在Chromebook Plus 14完整呈現，用以查看用戶打開的標籤頁和文檔，並詢問用戶是否希望將它們整理到一個單獨的虛擬桌面中。

此外，圖庫應用現在還具備一些AI驅動的編輯功能，例如去除背景或將圖像轉換為貼紙。

使用者也可透過長按啟動器並選擇螢幕上的某個區域進行搜索。以購物為例，若使用者看到一件心儀的衣服，只需將其選中，就能透過AI找到同款物件，並以快顯視窗的形式顯示搜索結果，無需離開正在使用的應用程式。