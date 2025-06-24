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永冠公告新任副總經理 由張卉潔接任

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影
永冠台北辦公室。記者籃珮禎／攝影

永冠-KY（1589）24日公告，宣布新任副總經理一職由張卉潔擔任，並於即日起生效。

永冠指出，新任副總經理張卉潔目前也擔任永冠重工（泰國）有限公司的總經理。

總經理 泰國 永冠-KY

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