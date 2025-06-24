資策會攜手巨匠電腦 打造全臺最大AI認證推廣網絡

為強化全民AI素養，財團法人資訊工業策進會（資策會）23日宣布與巨匠電腦攜手合作，共同推動「生成式AI能力認證」及設立授權考試中心。雙方舉行合作簽約儀式，由資策會副執行長楊仁達與巨匠電腦總經理王萱慧代表簽署，正式啟動全臺最大AI認證推廣網絡。

面對ChatGPT、Copilot等生成式AI工具快速導入各行各業，社會對個人AI應用能力的評量與企業選才、育才需求日益殷切。資策會近年積極投入生成式AI應用技術研發，並整合教育、產業等多方資源，領先全國發展出具標準化評量機制的「生成式AI能力認證」。

資策會指出，目前已與全臺超過40所大專校院展開合作，推廣AI素養教育。此次攜手全國擁有廣泛據點的巨匠電腦，將AI學習資源擴大至社會人士，實現「學用接軌」、「即學即證」的全民AI新學習生態系，讓AI技能學習不再遙不可及。

資策會副執行長楊仁達表示：「生成式AI能力認證是一張兼具實力、公信力與未來性的證照。我們希望這不只是張紙，更是大家踏上AI學習之路的起點。透過標準化的能力指標，讓企業在選才時更有依據，個人也能掌握自身能力，清楚知道下一步該加強哪裡。」

楊仁達也提到，資策會深耕校園AI素養教育有初步成果，此次合作則聚焦於在職與轉職族群，正好補足成人學習端的資源缺口。藉由巨匠電腦完善的教學體系及遍布全臺的學習據點，可讓更多社會人士系統性培養AI實務能力並取得專業認證，強化臺灣在全球AI人才競爭中的能見度與影響力。

資策會數位教育研究所所長張育誠進一步說明：「要讓全臺民眾都有機會取得認證，據點夠多、離大家夠近是關鍵。這次合作將打造出全臺最大規模的AI認證推廣網絡，未來不論身處何地，都能就近參與考試，真正實現就近應試、全民參與的理想，也讓這張證照成為全臺民眾的AI護照」。

隨著AI技能成為新世代職場必備能力，資策會與巨匠電腦將持續深化合作，透過生成式AI教育、認證推廣與實作應用結合，共同推動臺灣邁向智慧人才時代。