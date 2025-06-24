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董事長由張泰山接任 弘塑：營運不會有變化

中央社／ 新竹24日電

半導體設備廠弘塑董事長異動，原董事長張鴻泰轉任副董事長，由集團董事長特助張泰山接任董事長。弘塑表示，日常營運由總經理黃富源負責，不會有變化。

弘塑表示，張鴻泰已70歲，決定卸下董事長職務，交由弟弟張泰山接任，是小規模接班計畫。張鴻泰擔任新設的副董事長職務。

弘塑指出，張泰山原本就是弘塑董事，此外，張鴻泰未來也會參與重大決策，因日常營運由黃富源負責，未來營運不會有變化。

弘塑先前表示，去年機台出貨數量較前年增加，雖然目前客戶採購決策保守，不過，未來營運展望依然樂觀，預期今年出貨量將比去年更多。

董事長 張泰山 弘塑

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