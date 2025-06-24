聽新聞
0:00 / 0:00
ANKER召回逾70萬顆行動電源 全台涉及數量不超過5500顆
安克（ANKER）20日公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒。安克台灣官網今天公告，在台僅涉及1款基礎款產品A1257，全台總涉及數量不超過5500顆，已於官方網站下架停售，其他有疑慮產品台灣代理商均未引進販售。
安克台灣公告指出，近期部分行動電源產品在部分地區啟動召回，安克台灣高度重視，已於第一時間完成所有在台販售產品的內部排查，確認涉及範圍僅限1款基礎款產品A1257 Anker Power Bank（10K,22.5W）行動電源的部分批次。
安克台灣已向主管機關經濟部標準檢驗局報備，於6月24日啟動對A1257 Anker Power Bank（10K,22.5W）行動電源產品的主動預防性召回，呼籲持有此款型號產品的使用者立即停止使用。安克承諾，「將直面問題，絕不推諉責任，迅速行動。」
安克台灣表示，在最近的品質安全檢查中，發現某供應商部分批次的行業通用電芯，存在未經批准的原材料變更，這可能導致極少數產品在長期迴圈使用後隔膜絕緣失效，進而引發過熱甚至燃燒的安全隱患。
安克台灣已在官網平台下架A1257 Anker PowerBank（10K, 22.5W）行動電源型號產品，並已終止與該供應商合作，切換至其他電芯供應商，同時準備妥善的召回處理方案，保障使用者安全。
安克台灣提供3種補償方案供消費者自行選擇，包括免費更換升級款A1259 Anker Power Bank（10k,30W）行動電源或安克台灣官網價值新台幣1100元的商品抵用券，或是按照過往180天內線上最高建議售價890元全額退款。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言