緯創竹北新產能開出！為滿足3廠人力需求 釋9職缺急搶才

代工大廠緯創（3231）位於竹北AI園區的最新全球營運總部，於上周四（19日）正式啟用，團隊為了響應政府推動勞動力政策、促進區域就業，於上周六（21日）舉辦招募開箱技術員徵才會，並開出高達9種的高薪技術職缺。當日也吸引超過百位熱情的民眾前來爭取，這次主要開出職缺的廠區，為「湖口廠、新竹廠、竹北AI廠」3大廠區。並且招募採「即到即談」的模式、不僅吸引大批專業人才到場應聘，更有不少人直接獲得錄取，引發市場關注。

事實上，緯創作為全球知名的電子製造服務供應商，主要為客戶們提供電子產品的「設計、製造和售後服務」，其主要的合作夥伴，則包括英特爾，提供處理器和核心電子元件；微軟，參與Surface系列產品的組裝；以及蘋果，雖然主要為次級供應商，仍參與部分產品的製造。此外，輝達（NVIDIA）提供圖形處理器，博通則供應通訊和網路元件，這些合作關係不僅提升了緯創的產品質量，也助力其在快速變化的市場中持續創新。

緯創此次徵才主要選在新啟用的竹北新廠區內舉辦，而緯創也派出旗下人資主管到場，攜手勞動力發展署桃竹苗分署就服代表，在嶄新明亮與寬敞的全新總部大樓裡，給與前來應聘的技術人員友善的職缺說明，也讓近百位未來的緯創人，懷著對未來職涯發展的期待、滿載而歸。活動現場也特別規劃「身心障礙服務」專區，並由專人提供就業諮詢與現場面試。

緯創此次在全球營運中心舉辦的技術員徵才會，共開出9類技術職缺，包括：1.產線儲備幹部、2.庫房技術員、3.製程技術員、4.產線技術員、5.測試技術員、6.品保技術員、7.維修技術員、8.設備技術員、9.工具室技術員。除了固定班別不需輪調，也不需要穿無塵服，只需要穿靜電服即可。所有同仁也都享有薪活力假，詳細辦法依公司規定辦理，而廠區人員每日除了享有「中餐費的補助」，公司也將免費提供「夜班餐點」。此外，集團福委會也規劃了各種節慶、年終尾牙、家庭日等活動，而員工們也享有多項額外的津貼，並且廠區還備有免費的交通車，可供大家每天搭乘。