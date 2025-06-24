智原SerDes高速IP導入聯電22奈米 搶攻工業自動化
特殊應用晶片（ASIC）廠智原今天宣布，10G SerDes高速傳輸矽智財（IP）導入聯電22奈米製程，主打工業自動化、智慧物聯網（AIoT）、5G數據機、光纖到家及先進網通等應用。
智原發布新聞稿指出，自2013年以來持續提供穩健且高效能的SerDes解決方案，此次推出的10G SerDes矽智財相容於多項關鍵協定，包括PCIeGen1、2、3、USB 3.2 Gen1、2，並支援多種被動光纖網路（PON）技術，適用於光網路單元（ONU）設計整合。
智原表示，為協助客戶加速產品開發並降低整合風險，智原提供完整的IP客製化與設計服務，涵蓋子系統整合、硬核實現，以及從晶片內部、輸入輸出（IO）到封裝與電路板層級的整合訊號、電源完整性分析，有助於客戶簡化開發流程，縮短產品上市時程。
智原營運長林世欽說，IP管理系統涵蓋從電路開發驗證、資料庫打包、版本控管到品質監控等完整流程，並提供早期風險警示機制，確保矽智財品質與穩定性，有信心能滿足市場在效能、成本效益與時效方面需求。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言