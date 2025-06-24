台積電 In！台灣LOT專利聯盟成軍 未見聯發科、華碩

創始會員報名只到9月底！台灣第一個大型科技業專利防禦LOT產業聯盟（License On Transfer；LOT）在工研院號召下將成立，已有20家公協會及民營企業計畫加入，半導體跟資通訊產業是國際蟑螂提告重災區，創智智權董事長暨工研院法務長王鵬瑜呼籲企業關注入會消息，並鼓勵台灣廠商加入並多投入研發「長牙齒」的專利。

Google、Amazon、Tesla、Cisco等大公司2014年發起LOT Network專利聯防聯盟，而台灣第一個大型科技業專利防禦LOT產業聯盟（License On Transfer；LOT）24日宣布即將成立，台灣半導體大咖包括台積電（2330）、日月光（3711）、矽品及力成（6239）等，與電子下游鴻海（2317）、技嘉（2376）、微星（2377）等電子五哥都派員到場站台表示支持，但專利戰重災區5G及無人機等產業成員不多。

近年華為對全球手機及網通大廠提起5G SEP專利授權，連兩年成果豐碩，跟不少百大企業簽署授權合約，但跟聯發科（2454）因條件談不攏，華為先提告聯發科，聯發科上周則在歐洲提告華為，雙方專利戰火熾烈。聯發科是台灣最大5G專利持有企業，華碩（2357）則是第二大5G專利公司。

除5G專利官司戰火四起，無人機專利戰也已經開打，電電公會表示，已有57%專利訴訟由NPE（專利蟑螂）發起，且都是高風險技術專利（飛控或影像傳輸專利），具高度攻擊性，若台灣廠商要出口無人機，需要注意可能面臨高額訴訟成本及技術商業化機會，其中大疆興訟139件案件最多。

工研院智權組組長邱明峻指出，全球專利訴訟有67%來自NPE發起，台灣科技業法務部門每天也都面對相同挑戰，又以半導體跟資通訊產業是兩大重災區，為協助產業防禦NPE威脅，在工研院號召發起下，攜手電電公會與工總等團體，目前已有20家業者有高度意願參與成為LOT產業聯盟創始會員。

24日共有16家企業及4家公協會機構出席LOT產業聯盟記者會，出席企業都有意願成為創始會員，出席名單包括：工研院、電電公會、工總、創智智權，緯創（3231）、英業達（2356）、鴻海、廣達（2382）、技嘉、微星、康舒（6282）、欣興（3037）、智易（3596）、宏達電（2498）、新應材（4749）、世界（5347）、力成、矽品、日月光、台積電，上述企業預估有15萬件有效專利，半導體專利約30%。

「對台積電來說，最重要的價值就是多買保險。」王鵬瑜表示，資產活化的方式有很多種，不見得要靠告他人賺錢，因為這不是專利的精神，比方可以講出其價值吸引其他人投資公司，透過此方法將資產貨幣化，因為若賣出專利給蟑螂，讓蟑螂去利用專利提告他人，未來別人也可能以此方法對付自己，受益的只有專利蟑螂，因此他希望讓更多手握專利的科技業知道LOT產業聯盟將成立。

他表示，過去專利戰，就是一家廠商一一去面對專利蟑螂，要作專利分析或專利答辯成本都很高，但現在LOT聯盟可以變成中央廚房，因為市場上的NPE就那幾家，聯盟會做情資收集，專利作一次分析就好，不用重複分析。

比方華為當初來台灣對網通廠提告希望收權利金，拿出上萬件專利，後來工研院就協助一一分析真正專利有幾件，授權金該打幾折合理，幫台灣廠商爭取更多時間，兩年來不少廠商目前還在協商中，還沒有付費。

從24日出席記者會企業名單觀察，台灣5G專利大咖華碩跟聯發科，無人機業者目前都沒有在名單上。

王鵬瑜表示，後續LOT產業聯盟會跟美國LOT Network聯盟談合作，但條件容還需會員一起開會討論，而對於台灣為何至今才開始成立LOT聯盟，他表示台灣企業普遍心態是怕吃虧，希望有人帶頭加入，看有人加入再跟進，參加創始會員可以在其他會員專利轉讓時啟動授權，建立專利聯防，也不影響會員彼此競爭。