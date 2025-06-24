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OPPO新機Reno 14系列問世 主打AI影像應用

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
OPPO新機Reno14系列問世，主打AI影像應用。圖／OPPO提供
OPPO新機Reno14系列問世，主打AI影像應用。圖／OPPO提供

手機品牌廠OPPO 24日推出全新Reno14 系列，以一機十色的絢彩人魚機身帶來全新風格美學，同時突破同級影像規格，全系列導入高畫素主鏡頭及4K錄影拍攝，加入全新AI閃光影像、AI表情替換、AI靈感成片等功能，進一步為影像創作注入靈感，讓用戶怎麼拍都有型。

Reno14 系列一次推出Reno14 Pro、Reno14 及Reno14 F三款機型，輕旗艦Reno14 Pro、Reno14瞄準影像創作者，最高搭載四顆全焦段5,000萬高畫素鏡頭、3.5倍潛望長焦與4K超清晰錄影，在最高6.8吋大螢幕搭配最大6,200mAh電量下仍維持輕薄機身，以及高效80W SUPERVOOCTM超級閃充，在Pro機型中更帶入過往旗艦機才有的50W AIRVOOCTM無線閃充，規格直逼旗艦。萬元初親民機Reno14 F則延續優秀的5,000萬OIS高畫素主鏡頭，以180g的輕薄機身，帶來6.57吋大螢幕、6,000mAh大電量，以及與Pro機型相同的AI影像及辦公功能，持續降低AI技術入手門檻，讓更多用戶體驗到領先的OPPO AI。

OPPO台灣總經理劉金表示，OPPO持續以品牌高階發展為目標，作為OPPO的輕旗艦機款，Reno系列持續升級規格，帶入旗艦機才有的無線充電、全鏡頭高畫素等功能，並延續Reno一貫的潮流風格，帶入風格化的AI閃光影像、同級唯一3.5倍潛望長焦、絢彩人魚機身等特色，將持續以影像創作實力、時尚風格瞄準年輕用戶。

據悉，Reno14 Pro提供絢彩白、鈦霧灰兩種顏色，12GB+512GB，售價23,990元；Reno14提供絢彩白、靜謐綠兩種顏色，12GB+512GB售價19,990元，12GB+256GB售價17,990元；即日起於指定通路搶先開賣，消費者於體驗店及官方網路商店購買再享多重保固、真無線耳機等多重好禮。Reno14 F提供絢彩藍、靜謐綠兩種顏色，12GB+256GB售價13,990元，8GB+256GB售價12,990元，7月1日起，Reno14 全系列將於全通路同步開賣。

OPPO AI

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