OPPO聚焦中高階定位 劉金：正處爬坡調整期
vivo近期在台灣的單月銷售額超車OPPO，OPPO台灣總經理劉金表示，今年是調整期，持續朝向中高品牌發展，「OPPO現在是爬坡者」，短期市占的變動都在預料範圍。
OPPO今天在台舉辦Reno14系列新機發表會，劉金表示，今年是調整期，Reno和Find系列正在重新定位，持續朝向中高品牌發展，高中低手機銷售占比大概已朝向3：6：1的比例前進；今年前4月800美元以上的手機銷售量年成長高達3.8倍，顯示定位中高階品牌的策略奏效。
他提到，Reno13產品定位調整後，都比前一代成長，往高階邁進，預估Reno14會成長20%。
vivo近期已超越OPPO成為台灣月銷售額市占第3名，劉金以「長坡厚雪理論」比喻，指在一個有發展空間的產業中，進行長期投資，就像滾雪球一樣，讓財富隨著時間和複利效應不斷成長。
他表示，對品牌有重新思考，市占和銷售量不是唯一關注指標，會穩中求進，尤其手機現在是完全競爭市場，透過用戶眼光的制高點發展，為用戶帶來價值；且在戰略上一定要有耐心，才能迎來收穫。
他指出，OPPO因為想賣高階的產品線，暫緩摺疊機的上市，是希望把產品線梳理得更順暢，短期波動是在預期之內，市占不是唯一的目標。
在通路布局上，他表示，OPPO今年前4月電商銷售量年成長36%，營業額成長25%；電信商銷售占比持穩，且在高階機種上有所成長。
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