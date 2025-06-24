台灣光罩子公司群豐科技聲請破產 強調對公司財報無重大影響
光罩（2338）24日代子公司群豐科技股份有限公司公告，該公司向法院聲請宣告破產，光罩對此強調，對本公司合併財務報表無重大影響。
台灣光罩間接持股約47.19%、群豐的股權，昨日公告說明，群豐因公司財產不足清償債務，清算人向法院聲請宣告破產，負債總額為新台幣10.58億元。
光罩指出，群豐設立於2006年，主要從事Micro SD及Nand Flash封裝業務，因產業競爭激烈及公司技術資源集中等因素，導致公司持續虧損，近年受產業景氣不佳及消費性SSD和記憶體需求低迷影響，虧損持續擴大。
光罩進一步說，群豐在2025年6月13日股東常會通過公司解散案，經清算人檢查公司財產情形，因公司資產不足以清償全部債務，故向法院聲請宣告破產。
光罩點出，群豐為本公司納入合併財務報表之子公司，對於群豐的轉投資及債權損失業已反映於合併財務報表，因此群豐聲請宣告破產對本公司合併財務報表無重大影響。
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