Plug and Play矽谷高峰會 桃市5家新創獲全球資本矚目

桃園市經發局表示，市府6月首次參與Plug and Play國際創新平台矽谷夏季高峰會（Silicon Valley Summer Summit），會中規畫台灣深科技（Taiwan Deeptech）專場，5家台灣新創企業現場發表技術簡報，展現高端技術動能，獲得與會國際創投、企業創新機構及天使資金關注，為台灣新創產業鏈開啟資金、技術、市場連結的國際發展新局。

Plug and Play是一個全球的創業加速器與風險投資機構，台灣主要據點在桃園。這次峰會中局長張誠是唯一受邀演說的台灣官方代表，他表示台灣在全球創新資本匯聚的矽谷中，應定位為科技供應鏈與創新價值鏈的核心樞紐。桃園具備快速成型、多元製造與公私協力試點場域等優勢，透過與 Plug and Play 攜手搭建的國際平台，將可為台灣新創開闢全球發展新路徑。

上述市府與 Plug and Play（台灣）推薦的5家科技新創團隊，涵蓋 AI、半導體通訊、循環科技、製造升級與永續能源等領域，活動主場簡報引發高度關注，現場吸引多國創投與家族辦公室代表，後續促成72場國際對接與技術合作初步洽談，展現新創的技術落地力與國際競爭潛力。

經發局說明，市府與Plug and Play雙方有共識進一步深化合作，包括將桃園重點產業納入Plug and Play全球潛在投資夥伴推薦名單，並導入國際企業共同發展的企業合作模組，推動國際創投來台實地評估投資，建立「快速成型+製造場域」整合測試平台，評估桃園研議適合國外機構參與投資法規與配套。

桃園Plug and Play加速器第二梯次（Batch 1）目前已開放報名，徵選對象為具備技術實力與全球視野的新創團隊，報名截止日為7月7日，詳情可上經發局官網，輸入Plug and Play關鍵字搜尋。