Plug and Play矽谷高峰會 桃市5家新創獲全球資本矚目
桃園市經發局表示，市府6月首次參與Plug and Play國際創新平台矽谷夏季高峰會（Silicon Valley Summer Summit），會中規畫台灣深科技（Taiwan Deeptech）專場，5家台灣新創企業現場發表技術簡報，展現高端技術動能，獲得與會國際創投、企業創新機構及天使資金關注，為台灣新創產業鏈開啟資金、技術、市場連結的國際發展新局。
Plug and Play是一個全球的創業加速器與風險投資機構，台灣主要據點在桃園。這次峰會中局長張誠是唯一受邀演說的台灣官方代表，他表示台灣在全球創新資本匯聚的矽谷中，應定位為科技供應鏈與創新價值鏈的核心樞紐。桃園具備快速成型、多元製造與公私協力試點場域等優勢，透過與 Plug and Play 攜手搭建的國際平台，將可為台灣新創開闢全球發展新路徑。
上述市府與 Plug and Play（台灣）推薦的5家科技新創團隊，涵蓋 AI、半導體通訊、循環科技、製造升級與永續能源等領域，活動主場簡報引發高度關注，現場吸引多國創投與家族辦公室代表，後續促成72場國際對接與技術合作初步洽談，展現新創的技術落地力與國際競爭潛力。
經發局說明，市府與Plug and Play雙方有共識進一步深化合作，包括將桃園重點產業納入Plug and Play全球潛在投資夥伴推薦名單，並導入國際企業共同發展的企業合作模組，推動國際創投來台實地評估投資，建立「快速成型+製造場域」整合測試平台，評估桃園研議適合國外機構參與投資法規與配套。
桃園Plug and Play加速器第二梯次（Batch 1）目前已開放報名，徵選對象為具備技術實力與全球視野的新創團隊，報名截止日為7月7日，詳情可上經發局官網，輸入Plug and Play關鍵字搜尋。
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言