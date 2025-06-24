AWS亞太區域在台灣營運 爭取金融、製藥業務

AWS亞太（台北）區域（資料中心）服務正式在台灣營運，AWS、微軟Azure、Google Cloud三大雲端服務業者（CSP）競爭白熱化。AWS全球技術總監Shaown Nandi來台分享AWS資料中心優勢，包括節能、支援更多模型、運作更有效率。他表示，目前已經導入83項的生成式AI與 AI代理服務，預計會導入上百項雲端業務，看好金融、製藥會是最需要AWS資料中心服務的產業，未來也將爭取各行業的企業客戶。

AWS資料中心的台灣客戶包括聯發科（2454）、鴻海（2317）、KKStream、中華電（2412）、KKday等新創、電信、電商、科技大廠等數百家，看好未來法規需要資料落地儲存的產業，劍指金融、政府機構、製藥，以及客服等具備大數據、密集人力的產業。

Shaown Nandi指出，目前各行各業都導入AI，生成式AI的下一步就是AI代理，透過硬體或軟體模擬人類的想像，進行下一步的決策。生成式AI改變企業技術生態，並以自主代理（Agentic AI）改善流程、提升效率及實現創新。他表示，AI代理的目標是完成高度複雜的任務，並以多樣化、規模化的方式協助用戶解決實際問題。例如進行計劃、整理研究、管理企業應用，甚至支持藥物研發與創新內容的生產。因此AI代理系統要具備連續存取數據和工具的能力，改善流程，實現高度專業化的工作。

他表示，在國際間，金融業因對數據管理與法規需求，開始採用AI代理進行保險理賠處理和財務風險預測；醫療產業中，AI促進藥物研發及支持醫務人員判斷；旅遊、零售的客戶服務業務也藉由AI代理改善用戶體驗。

他指出，AWS的Region服務提供三層架構，在基礎設施上，AWS與輝達（NVIDIA）合作14年，提供強大算力，並以自有晶片提供AI模型訓練與推論能力，並以分散架構方式強化韌性；平台層的Amazon Bedrock允許企業開發一次應用，可適用於多種模型；在代理層如AWS Transform等服務可以幫助企業快速轉換到雲端，並提供多項選擇，不僅支持其自家模型，也整合第三方與開源技術，方便客戶選擇適合其業務的最佳模型。

目前各國都重視數據隱私與法規合規，AWS強調「負責任的資安」，通過提供本地區域（如台北亞太區域）與虛擬私有網路服務，企業可以確保數據存留於當地並進行加密處理。AWS承諾不存取或使用客戶數據，讓企業可以完全掌控其生成式AI的資源以及應用，強化資安，確保數據安全。AWS指出，現在企業AI資本支出多半投入訓練模型，在模型成熟後，可能轉往更強的推論能力發展，有韌性的算力架構以及多元的服務和模型選擇，將會是企業導入AI代理的考量。