鴻海子公司砸5.9億元 新設中國大陸綠能私募基金

鴻海積極布局綠能基金，今天下午代子公司CyberNet Venture CapitalCorp.公告，設立CHINA RENEWABLE POWERINFRASTRUCTURE LPF私募基金，規模2000萬美元（約新台幣5.9億元）。鴻海指出，主要目的為長期投資。

鴻海積極在中國大陸布局綠能基金，2024年3月與旭智資本簽署協議，合資成立綠能資產管理公司，規劃發起設立綠能開發基金，規模人民幣70億元（約新台幣306億元），共同拓展中國大陸太陽能、風能及配套儲能等綠電產業。

鴻海在台灣早已布局綠能基金，去年4月子公司富泰國際投資，挹注不超過新台幣10億元，給鴻海與中華開發資本於2023年3月共同成立的開鴻能源，拓展台灣綠能電力事業。

鴻海響應RE100倡議，承諾在2040年全球廠區將100%使用綠電，鴻海也推動供應鏈再生能源使用，目標到2025年推動45家以上重大供應商，承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品，要求供應商在2030年達到減碳42%，2050年達到淨零排放目標。