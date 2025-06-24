臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數成分股 納入原相等六檔

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選上櫃ESG永續高股息報酬指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除之變動將自2025年6月24日交易結束後生效(亦即自2025年6月25日起生效)。並於指數定期審核生效日(含)起設有 3 個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在 3 個交易日內調整。

成分股納入：僑威（3078）、順達（3211）、原相（3227）、耕興（6146）、崑鼎（6803）、群聯（8299） 成分股刪除：宜鼎（5289）、寶雅（5904）、頎邦（6147）、合晶（6182）、廣明（6188）、旺矽（6223）

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