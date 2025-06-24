臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數調整成分股 納入富邦金等六檔
臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除的變動將自2025年6月24日交易結束後生效(亦即自2025年6月25日生效)。並於指數定期審核生效日(含)起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個交易日內調整。
成分股納入：聚陽（1477）、群光（2385）、富邦金（2881）、力成（6239）、長華*（8070）、達方（8163）
成分股刪除：仁寶（2324）、宏碁（2353）、全科（3209）、緯創（3231）、矽創（8016）、南茂（8150）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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