臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數調整成分股 納入富邦金等六檔

從18歲出社會 到33歲存出900多萬股票資產 18歲那年，我高中畢業就出社會。 沒有強大背景，學歷也只有高職。當時不懂投資，第一筆薪水買的，是儲蓄險——因為那是銀行推的、家人說「保本」。

2025-06-24 10:42