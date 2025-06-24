快訊

Albee不忍了！發文否認是小三：沒對不起任何人

監軍？柯文哲政治獻金案小草沒旁聽 「心靈秘書」獨坐作筆記

怒控伊朗違反停火！以色列防長下令「強硬反擊」 德黑蘭否認發射飛彈

臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數調整成分股 納入富邦金等六檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣指數公司公布「臺灣指數公司特選ESG高股息報酬指數」成分股定期審核結果。成分股納入和刪除的變動將自2025年6月24日交易結束後生效(亦即自2025年6月25日生效)。並於指數定期審核生效日(含)起設有三個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動的權重分配在三個交易日內調整。

成分股納入：聚陽（1477）、群光（2385）、富邦金（2881）、力成（6239）、長華*（8070）、達方（8163）

成分股刪除：仁寶（2324）、宏碁（2353）、全科（3209）、緯創（3231）、矽創（8016）、南茂（8150）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息

延伸閱讀

中國信託證券積極推永續 獲評企業議合銀級獎

緯創數技轉投資緯詠智能 憑2大自有數位解方搶永續商機

申報ESG指標 自動帶入模板

台股ETF逆勢突圍 七檔表現亮眼…半導體、AI相關、高股息成吸金焦點

相關新聞

00961首次配息值得期待…先行卡位？0056狂吸36.8億元穩固其龍頭地位

台股近期震盪加劇，投資人積極尋求穩健的投資標的，高息型ETF因其穩定配息的特性，成為資金避風港。截至6月20日當週，台股ETF市場資金流向出現明顯分化，整體ETF資金淨流出108.2億元，但高息型ET

櫃買中心：多資產、主動式及美元加掛 ETF 投資停看聽 了解特色與風險

ETF發展2025年邁入新紀元，金管會開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，提供投資人更多元的投資商...

0050時隔20年再現4字頭！懶錢包：00922跟上調降內扣費、006208還在睡？

最近台股ETF圈又有幾件大事，包括元大台灣50（0050）分割完成變便宜、規模大增費用再降低；國泰台灣領袖50（00922）跟進降費，新舊差多少？當然還有富邦台50（006208）讓人看不懂的反應，以下將條列講述台股市值型ETF的3檔熱門標的－－0050、00922、006208。

多資產ETF、主動式ETF及美元加掛ETF 投資停看聽

ETF發展今年邁入新紀元，金管會開放證券投資信託事業發行主動式ETF及被動式多資產ETF，提供投資人更多元的投資商品選擇...

信台灣經濟就買00663L被嗆業配！陳重銘：標準同樣那0050、0056不也一堆人講

投資不是講理論，而是講賺錢！不敗教主陳重銘在粉絲團分享，自己每周買入5張國泰臺灣加權正2（00663L），卻被網友吐槽是在業配，讓他直呼「一堆人也在講0050（元大台灣50）、0056（元大高股息），

存股8年380張股票！阿愷：累計182張00919、40張00878

從18歲出社會 到33歲存出900多萬股票資產 18歲那年，我高中畢業就出社會。 沒有強大背景，學歷也只有高職。當時不懂投資，第一筆薪水買的，是儲蓄險——因為那是銀行推的、家人說「保本」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。