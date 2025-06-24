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經濟部通過鴻海對外投資逾22億美元 拚印度製造與美國資料中心布局

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
鴻海。報系資料照／記者吳康瑋攝影
鴻海。報系資料照／記者吳康瑋攝影

經濟部投資審議會24日通過鴻海（2317）以14.8億美元透過新加坡投資印度子公司，及以7.3億美元（約新台幣242億元）自有資金，對外投資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

經濟部投審會今日核准五件重大投資案件，包括：一件陸資投資案、近新台幣9,800萬；三件對外投資案共23.8億美元；以及一件對中國大陸投資案2,000萬美元。

最受關注的是，經濟部投審會今通過鴻海精密工業兩件對外投資案。一是鴻海精密申請以14億8,900萬美元，對外增資新加坡FOXCONN SINGAPORE PTE LTD，用以再轉投資印度子公司YUZHAN TECHNOLOGY （INDIA） PRIVATE LIMITED，作為印度L5機構件新廠建置之用。

第二件是鴻海精密申請以自有資金7億3,500萬美元（約新台幣242億元），對外投資設立美國PROJECT ETA (DE) LLC，從事模組化數據中心及伺服器組裝製造業務。

此外，投審會今日通過國泰世華銀行申請以1億6,000萬美元，對外增資越南國泰世華商業銀行胡志明分行，從事授信業務。

在上市（櫃）公司對中國大陸投資部分，經濟部今日核准友達智慧移動申請以2,000萬美元(約折合人民幣1.44億元)，投資大陸地區友達（2409）智慧行動系統(廈門)有限公司，從事經營車載顯示器元件製造、汽車零部件及配件製造等業務。

在陸資投資部分，經濟部通過香港商合璽(香港)控股有限公司（主要股東為在台上櫃的合富-KY（4745））申請增加台灣分公司營業所用資金新台幣9,706萬9,500元，從事美製人體腫瘤放療設備之銷售、保修及售後服務。

鴻海 經濟部

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