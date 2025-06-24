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華擎旗下東擎邊緣 AI伺服器主板齊登場

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
華擎旗下東擎邊緣AI伺服器主板齊登場。圖／東擎提供
華擎旗下東擎邊緣AI伺服器主板齊登場。圖／東擎提供

華擎（3515）旗下工業電腦領導大廠東擎科技（7710）（ASRock Industrial）隆重推出全新一代邊緣AI伺服器主機板，包括IMB-XA1901、IMB-X1902與IMB-X1900系列，專為次世代工業運算、邊緣AI與高效能運算打造，提供強勁運算效能與穩定擴充彈性，並導入Intel AMX的AI最佳化架構。

此系列主機板支援Intel Xeon 6與Xeon W系列處理器，提供高達86核心的強大處理能力，支援高速DDR5記憶體與最多四張顯示卡的PCIe Gen5擴充能力，並整合IPMI遠端管理功能，全面滿足AI加速與工業系統整合需求。三大系列主機板適用於高負載AI運算、智慧製造與邊緣伺服器等多元場域，兼具強大算力和高度穩定性，能有效協助企業導入AI技術、加速智慧轉型。

東擎科技推出IMB-XA1901、IMB-X1902與IMB-X1900三大邊緣AI伺服器主機板系列，展現持續深耕工業與邊緣AI運算領域的堅定承諾，全力支援AI、邊緣運算與工業4.0轉型的多元需求。三大系列平台結合Intel Xeon處理器的強大算力、AI加速所需的擴充彈性、多元I/O的連接能力與遠端管理機制，為全球企業客戶提供可擴充、可信賴且具未來競爭力的AI工業應用平台，全面迎戰AI數位新時代。

伺服器 AI

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