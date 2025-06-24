元太與 Oricom 共同推出彩色電子紙廣告看板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與日本Oricom公司24日宣布共同研發出搭載元太科技最新彩色電子紙技術E Ink Spectra™ 6的新世代廣告顯示看板「Sustainable Board」(永續看板)。Oricom將透過自有的銷售通路，向客戶提供嶄新的媒介科技，幫助廣告主以更永續的方式傳遞資訊，推展一種前所未有、環保且創新的廣告方式。

永續看板(Sustainable Board)是由Oricom公司的自有品牌「Mirapale(ミラパレ)」*1所推出，是專為企業廣告用戶打造的創新「永續媒體播放系統」。它不僅能夠用最少能源達到最有力的視覺傳達效果，也能主動傳達企業致力永續發展與愛護地球的理念。透過聚焦此一領域的資訊傳播，突顯廣告主所肩負的社會責任，也是企業具體為環境保護做出貢獻的重要工具。

元太科技業務中心副總經理洪集茂表示：「我們非常高與能與歷史悠久，且展現行業領導風範的Oricom共同合作，拓展廣告與科技的全新可能，推出電子紙看板。全球正在邁向重視環境保護與永續發展的新時代，電子紙是迎向新時代最佳永續顯示介面。希望有更多廣告主，能受惠於媒介的革新，我們相信透過與Oricom的合作，必能共同推動社會實踐永續發展。」

Oricom總經理中島明美也指出：「企業若能秉持長遠視野，致力達到環境保護與社會責任，必能展開與此高度吻合的傳播方式。永續看板就是我們與元太科技共同推出的一大利器。未來，我們將與元太深化合作，共同為企業與社會創造永續發展。」

Oricom推出的永續看板是由元太科技的電子紙技術所驅動的超低耗能數位看板。元太科技E Ink Spectra™ 6具有與紙質印刷品近似的廣闊視角與畫質，以及如海報般鮮明的彩色表現。由於它是依賴反射環境光源顯示而不自發光，在陽光下，依舊能清晰顯示。此外，電子紙僅在更換畫面時使用微量電力，斷電後畫面也能持續顯示，完全不消耗能源，與傳統顯示器相比，大幅降低耗電量。同時，電子紙看板亦可以由電池供電，使安裝地點更為靈活。

永續看板適合安裝在公司接待室、大廳、展示間，以及商場和觀光景點，是一種凸顯企業品牌、又能響應環保訴求的新式傳播方式，以科技為廣告產業開拓全新市場典範。

Oricom透過永續看板做為環保傳播媒介，致力推動私人企業與在地政府，共同展開更多符合聯合國永續發展目標(SDGs)的行動。目前永續看板已經展開日本國內主要車站的安裝試驗，未來期望依不同空間與場合，廣泛地應用到有高度廣告需求的商場與地點。