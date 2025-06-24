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輝達 RTX PRO 6000特規版吸睛！研調：3因素為出貨添變數

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
輝達。記者吳康瑋／攝影
輝達。記者吳康瑋／攝影

近期市場對於輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000系列產品的討論聲量高，預期在需求支撐下，整體出貨將有不俗表現。然而，研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷認為，其中針對中國大陸市場的NVIDIA RTX PRO 6000低壓降規版方案面臨性價比劣勢以及中國大陸本土業者的競爭，加上記憶體供應緊張，出貨量是否能如市場期待，仍有變數。

集邦預期，NVIDIA RTX PRO 6000特規版將於今年下半年推出，目前尚未引起中國大陸市場買家的高度興趣，部分原因是價格更平易近人的華為Ascend 910c已足堪使用，被視為是更具成本效益的替代方案。Ascend 910c將於近期逐步擴大放量，逐步取代原有的910B方案。

吳雅婷分析，NVIDIA的記憶體採購策略，為針對不同產品類別多元化供應商布局，高階AI GPU使用的HBM由SK hynix主供、Micron為第二供應商，在LPDDR類別以Micron為主要合作夥伴，GDDR則仰賴Samsung供應。

RTX PRO 6000將採用96GB GDDR7，作為NVIDIA中低階GPU主力產品線，鎖定AI推論、邊緣端深度學習訓練或影像、模擬等應用。然供應鏈端也遭遇挑戰，因Samsung是NVIDIA唯一的GDDR7記憶體供應商，因此，持續有供給吃緊情況，後續可能影響整體RTX PRO 6000的生產與供貨能力。綜合以上因素，未來的實際出貨情況尚待觀察。

NVIDIA於五月的COMPUTEX和多家ODM、OEM夥伴合作，推廣搭載RTX PRO 6000的MGX AI server機種，採PCIe Gen5介面，主打企業客戶從雲端拓展至邊緣AI應用，預料未來亦將沿用MGX的模組化參考設計供應給中國大陸市場。

輝達三大DRAM表現。集邦／提供
輝達三大DRAM表現。集邦／提供
輝達。記者吳康瑋／攝影
輝達。記者吳康瑋／攝影

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