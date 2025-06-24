聽新聞
0:00 / 0:00
輝達 RTX PRO 6000特規版吸睛！研調：3因素為出貨添變數
近期市場對於輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000系列產品的討論聲量高，預期在需求支撐下，整體出貨將有不俗表現。然而，研調機構集邦（TrendForce）資深研究副總吳雅婷認為，其中針對中國大陸市場的NVIDIA RTX PRO 6000低壓降規版方案面臨性價比劣勢以及中國大陸本土業者的競爭，加上記憶體供應緊張，出貨量是否能如市場期待，仍有變數。
集邦預期，NVIDIA RTX PRO 6000特規版將於今年下半年推出，目前尚未引起中國大陸市場買家的高度興趣，部分原因是價格更平易近人的華為Ascend 910c已足堪使用，被視為是更具成本效益的替代方案。Ascend 910c將於近期逐步擴大放量，逐步取代原有的910B方案。
吳雅婷分析，NVIDIA的記憶體採購策略，為針對不同產品類別多元化供應商布局，高階AI GPU使用的HBM由SK hynix主供、Micron為第二供應商，在LPDDR類別以Micron為主要合作夥伴，GDDR則仰賴Samsung供應。
RTX PRO 6000將採用96GB GDDR7，作為NVIDIA中低階GPU主力產品線，鎖定AI推論、邊緣端深度學習訓練或影像、模擬等應用。然供應鏈端也遭遇挑戰，因Samsung是NVIDIA唯一的GDDR7記憶體供應商，因此，持續有供給吃緊情況，後續可能影響整體RTX PRO 6000的生產與供貨能力。綜合以上因素，未來的實際出貨情況尚待觀察。
NVIDIA於五月的COMPUTEX和多家ODM、OEM夥伴合作，推廣搭載RTX PRO 6000的MGX AI server機種，採PCIe Gen5介面，主打企業客戶從雲端拓展至邊緣AI應用，預料未來亦將沿用MGX的模組化參考設計供應給中國大陸市場。
📌 數位新聞這裡看！
訂閱《科技玩家》YouTube頻道！
💡 追新聞》》在Google News按下追蹤，科技玩家好文不漏接！
📢甩開悠遊卡？北捷10月開放多元支付閘門 1招真能用iPhone快速模式嗶進站
📢 手機壞掉不能換SIM卡？NCC疑新規定「90天2次」 他傻眼曝倒霉時間軸
📢 Switch 2完整拆解！Joy-Con 2控制器仍會遇上飄移問題
📢 TORRAS COOLiFY Cyber、COOLiFY 2S AI頸掛空調開箱！實測戶外超涼 還能解落枕
📢 他逛光華商場驚覺變無聊又被盤！過來人羞曝「朝聖攻略」：好吃又好玩
📢 iPhone 17改名iPhone 2025？他搖頭揭背後「藏大招」 賺錢金頭腦原理曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言