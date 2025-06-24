快訊

說好的休兵？以色列剛同意停火提案 以軍稱再偵測伊朗發射飛彈

天殘情史被翻出！總遇渣男「戀愛卑微」 當賀瓏地下女友獨自墮胎

林柏宏因父債與家族撕破臉 叔伯怒控「忘恩負義」…經紀人回應了

達擎與德國鐵路旗下漢堡城市快捷合作 展示全新節能概念列車

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

友達（2409）旗下專精垂直場域顯示解決方案的子公司達擎，與歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司（Deutsche Bahn AG，DB）旗下子公司漢堡城市快捷（S-Bahn Hamburg）合作，於2025年國際公共交通聯會（UITP）全球運輸高峰會上，展示採用達擎業界獨家HiRaso顯示技術的全新概念列車。

其運用膽固醇液晶顯示器（ChLCD）獨特的反射式與雙穩態特性，達到顯示資訊零耗能、落實環保節能訴求，不僅滿足乘客溝通和運營效率，更助力德國鐵路的綠色運輸轉型進程，打造智慧永續共存的淨零城市藍圖。

友達表示，此概念列車導入達擎28.5吋HiRaso Panel PC，整合節能顯示器與強大運算能力的工業級嵌入式解決方案，無論是乘客資訊顯示或自行車、行李放置特區之顯示系統應用，都能呈現清晰與動態變換的指引，提升資訊傳遞的可靠性，並創造更流暢的乘坐體驗。

有別於傳統顯示器，達擎HiRaso顯示技術是一種創新的電子紙解決方案，採用膽固醇液晶獨特的雙穩態特性及反射環境光線的方式，發揮最佳能源運用效率，其僅在更換顯示畫面時才消耗電力，在持續靜止的畫面顯示上則為零耗電，與傳統液晶顯示技術相比大幅節省90%能耗；HiRaso Panel PC則具備攝氏-30度至85度間寬溫的使用優勢，在嚴苛環境下仍可提供可靠的顯示效能。

此外，其通過IEC-61373抗衝擊及振動測試驗證，符合嚴苛的軌道交通安全標準，確保在振動頻繁、高溫長時間運作的運輸環境中，仍能穩定呈現畫質與色彩，並支持更長的使用壽命，實現乘客資訊傳遞的可靠與耐用性。此技術優勢不僅提升概念車款多媒體資訊的傳遞效率，保障高效穩定的運作，為乘客創造更直覺、便利舒適的乘坐體驗，亦符合綠色運輸的永續發展使命。

德國鐵路致力響應歐盟氣候變遷政策，如何提升能源效率、減少碳排放，開發更安全、便捷且永續的移動載具，亦為德國鐵路綠色轉型戰略方向之一。著眼於此，達擎提供高可靠性與卓越品質的交通顯示解決方案，大力推進德國鐵路在未來概念列車的低碳轉型創新突破。

顯示器 德國 乘客

延伸閱讀

怕川普對Fed下手 德義千噸黃金面臨從紐約搬回壓力

歐元區經濟活動停滯不前 德國小幅改善 法國沒起色

台灣的世界名聲非常好「馬克宏會面黃崇仁好幾次」 德國也因3件事看見Taiwan

吃堡飽！有趣市集推「漢堡的多重宇宙」吃好吃滿 限量免費可樂、氣泡飲記得領

相關新聞

研調：台積電今年首季全球晶圓代工2.0市占率衝上35%新高

研究機構 Counterpoint Research 今日發表全球半導體晶圓代工相關新聞稿，其中提到台積電（2330）今...

元太與 Oricom 共同推出彩色電子紙廣告看板

全球電子紙領導廠商E Ink元太（8069）科技與日本Oricom公司24日宣布共同研發出搭載元太科技最新彩色電子紙技術...

輝達 RTX PRO 6000特規版吸睛！研調：3因素為出貨添變數

近期市場對於輝達（NVIDIA）RTX PRO 6000系列產品的討論聲量高，預期在需求支撐下，整體出貨將有不俗表現。然...

融程電董座呂谷清接任 ICAA 理事長：強化數位平台拚成長

智慧產業電腦物聯網協會（ICAA）剛完成第三屆理監事票選，新任理事長由融程電訊（3416）董事長呂谷清接任，他表示，期望...

林之晨：台灣大「Web3、電信金融」戰機拉升獲利

台灣大哥大總經理林之晨表示，台灣大哥大科技電信航母，「Telco+Tech」策略奏效，推升近五年營收放大665億元，未來...

Web3、電信金融 台灣大打造新世代科技電信成長曲線

台灣大哥大總經理林之晨今（24）日分享「Telco+Tech」三層次升級策略，其中，第三層為科技事業層，跨足TWEX台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。