達擎與德國鐵路旗下漢堡城市快捷合作 展示全新節能概念列車

友達（2409）旗下專精垂直場域顯示解決方案的子公司達擎，與歐洲最大鐵路營運商德國鐵路公司（Deutsche Bahn AG，DB）旗下子公司漢堡城市快捷（S-Bahn Hamburg）合作，於2025年國際公共交通聯會（UITP）全球運輸高峰會上，展示採用達擎業界獨家HiRaso顯示技術的全新概念列車。

其運用膽固醇液晶顯示器（ChLCD）獨特的反射式與雙穩態特性，達到顯示資訊零耗能、落實環保節能訴求，不僅滿足乘客溝通和運營效率，更助力德國鐵路的綠色運輸轉型進程，打造智慧永續共存的淨零城市藍圖。

友達表示，此概念列車導入達擎28.5吋HiRaso Panel PC，整合節能顯示器與強大運算能力的工業級嵌入式解決方案，無論是乘客資訊顯示或自行車、行李放置特區之顯示系統應用，都能呈現清晰與動態變換的指引，提升資訊傳遞的可靠性，並創造更流暢的乘坐體驗。

有別於傳統顯示器，達擎HiRaso顯示技術是一種創新的電子紙解決方案，採用膽固醇液晶獨特的雙穩態特性及反射環境光線的方式，發揮最佳能源運用效率，其僅在更換顯示畫面時才消耗電力，在持續靜止的畫面顯示上則為零耗電，與傳統液晶顯示技術相比大幅節省90%能耗；HiRaso Panel PC則具備攝氏-30度至85度間寬溫的使用優勢，在嚴苛環境下仍可提供可靠的顯示效能。

此外，其通過IEC-61373抗衝擊及振動測試驗證，符合嚴苛的軌道交通安全標準，確保在振動頻繁、高溫長時間運作的運輸環境中，仍能穩定呈現畫質與色彩，並支持更長的使用壽命，實現乘客資訊傳遞的可靠與耐用性。此技術優勢不僅提升概念車款多媒體資訊的傳遞效率，保障高效穩定的運作，為乘客創造更直覺、便利舒適的乘坐體驗，亦符合綠色運輸的永續發展使命。

德國鐵路致力響應歐盟氣候變遷政策，如何提升能源效率、減少碳排放，開發更安全、便捷且永續的移動載具，亦為德國鐵路綠色轉型戰略方向之一。著眼於此，達擎提供高可靠性與卓越品質的交通顯示解決方案，大力推進德國鐵路在未來概念列車的低碳轉型創新突破。