Yahoo 購物會員福利再升級 VVIP 制×點數經濟雙軌布局
統一（1216）加入股東陣營後，Yahoo購物加速雙方會員經營和點數經濟的布局。Yahoo購物24日宣布再推全新會員日回饋升級方案 ，自6月起加碼，每月24日至26日限時登場，綁定OPENPOINT帳號的會員，消費滿額即享3% OPENPOINT點數回饋，VVIP的「購衷心」會員再享加碼1.5%雙重回饋，參加「折抵抽雙倍點」活動，打造更具規模與黏著度的電商會員生態圈。
統一與Yahoo奇摩去年合資成立電商公司，Yahoo購物今年5月正式攜手OPENPOINT展開深度整合，開放平台會員綁定OPENPOINT帳號，導入「點數折抵消費」機制，全面擴大點數經濟與會員價值體驗。除透過既有的「購衷心」VVIP制度，提供入會禮/生日禮、品牌消費獨家回饋、不定期活動加碼與專屬折價券，穩固高黏著會員用戶群。
Yahoo購物自5月開放OPENPOINT帳號綁定與整合以來，放大點數應用場景，更成功催化會員經濟效應，開放首三日即吸引逾萬名會員綁定，首波即帶動新會員成長、超過七成活躍會員完成綁定，其中近五成綁定會員已實際消費與點數折抵，為平台挹注新動能。進一步觀察綁定用戶的消費輪廓與購物行為發現，會員使用OPENPOINT折抵的消費多集中於運動戶外、精品、美食、3C與家電等主力品類；這群會員相較一般會員更偏好生活型消費，包括美食、清潔、保健與票券等高頻回購品類，且平均客單價也高出一般會員約六成。
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